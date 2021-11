नवादा: बिहार के नवादा में सड़क हादसा (Road Accident In Nawada ) हुआ. सुबह में हुई इस दुर्घटना में सरसों तेल का टैंकर पलटा (Oil Tanker Overturned In Nawada) मिला. घटना जिले के नगर थाना क्षेत्र में बाबा के ढाबा के पास की है. इस हादसे के बाद सड़क पर सरसों तेल बहने लगा. यह देखकर आसपास के लोगों ने बहते तेल को बाल्टी, डब्बों में भरना शुरू कर दिया. जिसके हाथ में जो आया उसमें तेल भरने लगे. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग तेल समेटते रहे और सड़क सरसों तेल की लूट (Mustard Oil Loot On Road) मच गयी. इस घटना में टैंकर ट्राइवर घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इधर सरसों तेल से भरा टैंकर पलटने की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और तेल लूट रही भीड़ को वहां से हटाया. इस हादसे में गंभीर रूप से घायल टैंकर ड्राइवर को पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया. जहां उसका इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है की यह सरसों का तेल कोलकाता से नेपाल जा रहा था.

नवादा में सरसों तेल से लदा टैंकर पलटने के बाद तेल लूटने के लिए लगी होड़

इसी दौरान नवादा में एनएच-31 बाबा के ढाबा के समीप सड़क चौड़ीकरण करने को लेकर किए गए गड्ढे में टैंकर जाकर पलट गया. इससे टैंकर का चालक घायल हो गया. इधर पलटने के बाद टैंकर से तेल बहने लग गया. तेल की धार बहते हुए देखकर उसे लूटने के लिये आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई. लोग दौड़-दौड़कर घरों से बर्तन ले आये और सरसों का तेल उनमें भरकर ले गए. खास बात ये रही कि किसी का ध्यान उस ड्राइवर पर नहीं गया जो जख्मी था. पुलिस के पहुंचने पर जख्मी ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया गया.

