नवादा: बिहार के नवादा में युवक की पिटाई (Youth Beaten up in Nawada) हुई है. भीड़ ने युवक को खंभे में बांधकर पीटा (Mob Beat up Young Man) है. आरोप है कि युवक नशे की हालत में गलत मंशा से पास के घर में घुस गया था. जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी. पिटाई का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो के मुताबिक रविवार की रात जिले के कौआकोल में नरेश साव का बेटा संजीत कुमार उर्फ गोरे नशे में एक घर में गलत नीयत से घुस गया. उसकी इस हरकत को अगल-बगल के कुछ युवकों ने देखा लिया और युवक को पकड़कर लाठी-डंडे से जमकर धुनाई कर दी. इसके बाद उसे बिजली के खंभे में बांध दिया.

देखते ही देखते वहां पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. किसी ने आव देखा न ताव उस युवक पर भीड़ पिटाई करने के लिए टूट पड़ी. भीड़ को उग्र होते देख किसी के द्वारा घटना की सूचना कौआकोल पुलिस को दी गई. जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और भीड़ से छुड़ाकर युवक को थाने ले गई.

युवक को नशे में रहने के कारण सोमवार को उसके विरुद्ध मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में नवादा भेज दिया गया है. हालांकि कौआकोल थानाध्यक्ष ने घटना से पूरी तरह से अनभिज्ञता जतायी है. उन्होंने कहा कि इस तरह की सूचना पुलिस को नहीं मिली है. सूचना मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

