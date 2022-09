नालंदा: बिहार के नालंदा में जमीन विवाद (Land Dispute In Nalanda) को लेकर भतीजे ने अपने चाचा को मौत के घाट उतार (Nephew Murder Uncle In Nalanda) दिया. सबुह दोनों के बीच हमेशा की तरह जमीन को लेकर कहासुनी हुई थी. जिसके बाद भतीजा में अपने सहयोगी के साथ मिलकर चाचा को गोलियों से भून डाला. मृतक को पांच गोली (Man Shot To Dead In Nalanda) मारी गयी थी. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी. ये मामला मानपुर थाना क्षेत्र के मकडदुआने गांव की है.

यह भी पढ़ें: Murder in Saharsa: जमीन विवाद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या

15 कट्टा जमीन को लेकर विवाद: जानकारी के अनुसार मृतक बधुन यादव पिता लालू यादव का अपने गोतिया से 15 कट्टा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. आरोपी गोतिया में मृतक का भतीजा लगता था. जिसकी पहचान सुनील कुमार के रूप में हुई है. यह विवाद पिछले 15 सालों से दोनों के बीच चल रहा था. शुक्रवार सबुह एक बार फिर दोनों के बीच कहासुनी हो गयी. जिसके बाद आरोपी भतीजा ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर चाचा को गोलियों से भून डाला और मौके से फरार हो गया.

यह भी पढ़ेंः सहरसा में बेटे ने मांगे 2 हजार रुपये, नहीं दिए तो मां के सामने ही खुद को गोली से उड़ाया

पांच गोली मारी, एक महिला गिरफ्तार: मृतक को आरोपी ने पांच गोली मारी थी. जिससे उसकी मौत तत्काल हो गयी. घटना की सूचना मिलते ही मानपुर थाना पुलिस और सदर DSP दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंच सर्च ऑपरेशन चलाया. जहां से 3 जिंदा कारतूस और एक महिला को पूछताक्ष के लिए हिरासत में लिया है. इधर, मृतक के शव को कब्जे में लेकर बिहारशरीफ सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. मृतक की 5 लड़की और एक लड़का है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

"सुबह में दोनों के बीच कहासुनी हुई थी. जिसके बाद आरोपी की मां ने गोली मारने के लिए बंदूक दी. गोली मारने वाला मृतक का भतीजा सुनील है. मेरे पति के पहले पत्नी की मौत हो गयी. जिसके बाद ससुर ने उसकी मेरे से शादी करवा दी. गोतिया के लोग जमीन हड़पने के लिए शादी का विरोध कर रहे थे. इसी को लेकर उन लोगों ने हत्या करवा दी" - रेखा देवी, मृतक की पत्नी