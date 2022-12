नवादा: बिहार के नवादा में शराब माफिया के बुलंद हौसले (Crime In Nawada) हैं. ताजा मामला में जिले के वरिसलीगंज थाना क्षेत्र के मय गांव में शराब माफिया ने एक दंपति को पीट कर गंभीर रूप से घायल (Liquor Mafia Injured Couple By Beating Them In Nawada) कर दिया. शराब बिक्री और निजी खेत में छिपाने का विरोध करने पर शराब माफिया ने उसपर हमला किया. इस दौरान एक युवक बुरी तरह घायल हो गया. वहीं, बीच बचाव करने गई उनकी पत्नी पर भी शराब माफिया ने हमला बोल दिया.

शराब माफिया ने पति पत्नी को जमकर पीटा : शराब माफिया के हमले में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए. इस घटना के बाद पीड़ित दंपति के परिजनों ने घायल दंपती को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया. जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार कर सदर अस्पताल बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है. घायल पति-पत्नी का इलाज चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है. पीड़ित दंपती वरिसलीगंज थाना क्षेत्र के मय गांव निवासी सीता राम सिंह के पुत्र 32 वर्षीय पुत्र राधे श्याम और उनकी पत्नी संजू देवी बताई जाती हैं.



इन पर लगाया आरोप : पीड़ित दंपती ने मय गांव निवासी नर्सिंग सिंह पिता जमुना सिंह, अमित कुमार पिता बलराम सिंह, गौतम कुमार पिता नर्सिंग सिंह, धीरज कुमार पिता रामजीवन सिंह पर जानलेवा हमला का आरोप लगाया है.