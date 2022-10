नवादा: बिहार के नवादा में असामाजिक तत्त्वों ने मेला घूम रहे जदयू नेता के दो बेटों को चाकू मारकर घायल (Two sons of JDU leader were stabbed) कर दिया है. नवादा में इलाज के बाद पटना रेफर कर दिया गया है, दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है. जदयू के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह चंद्रवंशी (Senior JDU leader Mohan Singh Chandravanshi) के पुत्र गौतम सिंह और कुणाल सिंह को प्रसाद बीघा मोहल्ले में बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया. दोनों को तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जदयू नेता के बेटों की हालत गंभीर: बताया जाता है कि दोनों भाई दुर्गा पूजा के विजयदशमी मेला को देखने के लिए घर से निकले थे. उसी दौरान होटल गैलेक्सी प्रकाश बीघा के निकट पीछे से आकर चाकू और डंडों से दोनों भाई पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया. चाकू लगने से दोनों भाई घायल हो गए. जिसे चिंताजनक हालत में नवादा के अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां दोनों की हालत गंभीर बताई गई. फिलहाल डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया है.



जदयू नेता के बेटे ने दिया बयान: बता दें कि, घायल अवस्था में भी जदयू नेता के बेटे ने पुलिस को आपबिती बताई है. जिसके बाद आवेदन के आधार पर पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है. वहीं दुर्गा पूजा को लेकर चप्पे-चप्पे पर पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है. लेकिन इसके बावजूद बदमाशों के द्वारा घटना को अंजाम देकर फरार होने का मामला सामने आया है.

"हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है. फिर भी हमें टारगेट करके किसी ने होटल गैलेक्सी प्रकाश बीघा के पास चाकू मारकर हमारी हत्या करने की कोशिश की है.अभी थाना में कोई आवेदन नहीं दिया गया."-गौतम सिंह, जदयू नेता का बेटा

