नवादा: बिहार के नवादा में एक पति की दरिंदगी का मामला सामने आया है. पति पत्नी से वेश्यावृत्ति कराना चाहता था. जब इसका विरोध किया तो पति ने हैवानियत की हदें पार कर दीं. पति ने बेरहमी से मारपीट के बाद उसे घर से निकाल दिया. (Wife was thrown out of the house in Nawada) महिला हिसुआ थाना समेत कई आलाधिकारियों से न्याय की गुहार लगायी है.

वेश्यावृत्ति का धंधा करवाना चाहता था: महिला ने कहा कि जब मैं गर्भवती हो गयी थी. तब घर का खर्चा देने से मना कर बच्चा गिराने का दबाव देने लगा. मुझे घर से निकाल दिया. मैं अपने मायके आ गयी. मैंने एबोर्शन नहीं करवाया और उसके पुत्र का जन्म दिया. जब पति के पास दोबारा गयी तो वह मुझे दूसरे मर्दों से अवैध संबंध बनवाना चाहा और हमेशा मुझसे वेश्यावृत्ति का धंधा भी करवाना चाहता था.

पत्नी को मारपीट कर मायका पहुंचा दिया: महिला ने वेश्यावृति का धंधा करने से मना किया, तब उसे मारपीट कर उसके मायके पहुंचा दिया. महिला ने कहा कि पति उनके मोबाइल फोन पर अश्लील फोटो भेजकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया.

महिला की दूसरी शादी:हिसुआ थानाक्षेत्र निवासी युवती ने बताया कि पहले पति का निधन हो जाने के बाद उनके परिजन ने दूसरी शादी बेगूसराय में एक नर्सिंग होम संचालक से करा दिया. पति महिला को साथ रखकर सारा खर्चा देने लगा था. महिला ने कहा कि उनके पति अय्याश प्रवृत्ति के था. उसे कई महिलाओं से अवैध संबंध था. जिसका मैं विरोध करने लगी तो हमेशा अपनी पत्नी के साथ मार-पीट करने लगा.

"पीड़ित महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने महिला हिसुआ थाना में आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश की जा रही है". -हिसुआ थाना पुलिस



"हिसुआ थाना में एक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी. महिला हिसुआ थाना में केस भी दर्ज है, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है. जिसके कारण उसके पति का मनोबल काफी बढ़ गया है."-पीड़ित महिला