नवादा: बिहार के नवादा में भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ (Huge Amount of Arms Recovered in Nawada) है. सदर प्रखंड के कादिर गंज क्षेत्र के आती गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में हथियार के साथ तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार (Three Vicious Criminals Arrested in Nawada) किया गया है. नवादा एसपी ने नगर थाने में प्रेस कॉंन्फ्रेंस कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर टीम गठित किया गया है. जिसमें सदर एसडीपीओ नगर थाना एचएचओ कादिर गंज एचएसओ, डीआईओ टीम ने छापेमारी कर तीन युवक को एक कार्बाइन, एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस सहित चार सुतली बम बरामद किया है. उन्होंने बताया कि तीनों शातिर बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था.

3 शातिर अपराधी गिरफ्तार: मिली जानकारी के अनुसार नवादा पुलिस ने छापेमारी कर तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने कई हथियार बरामद किए हैं. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कादिरगंज थाना के आती गांव में छापेमारी कर तीनों को हथियारों के साथ धर दबोचा. दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आती गांव में इकट्ठा हुए हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम का गठन कर आती गांव में छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया.

भारी मात्रा में अपराधी गिरफ्तार: पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक कार्बाइन, देसी कट्टा, 4 बम और 5 गोलियां बरामद की है. फिलहाल गिरफ्तार तीनों अपराधियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है. पुलिस ने अपराधियों के पास से बरामद चारों बमों को डिफ्यूज कर दिया है. छापेमारी दल में डीएसपी उपेंद्र प्रसाद, कादिरगंज थाना के थानाध्यक्ष सूरज कुमार, नगर थानाध्यक्ष विजय कुमार सिंह और डीआईओ टीम के सदस्य शामिल थे.

'गुप्त सूचना मिली की कुछ लोग आती गांव में आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं. जिसके आधार पर विशेष टीम का गठन किया गया. टाउन थाना अध्यक्ष, कादिरीगंज थाना अध्यक्ष डीआईओ प्रभात जी के अध्यक्ष के नेतृत्व में छापेमारी की गई. आती गांव में छापेमारी के दौरान सुरेश मालाकार और छोटू मालाकार के यहां से एक कार्बाइन और एक देसी कट्टा, 5 राउंड गोली बरामद की गई है, 4 सुतली बम भी बरामद किया गया है.'- पुलिस अधीक्षक नवादा

