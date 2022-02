नवादा: बिहार में आपराधिक घटनाएं (Criminal Incidents in Bihar) लगातार हो रही हैं. बेखौफ अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हुए बड़ी घटना को अंजाम देते है. ताजा मामला नवादा के अकबरपुर थाना के धंधारी मोड़ स्थित निजी बिजली कंपनी की गोदाम की है. जहां, 8 हथियारबंद अपराधियों ने (Crime In nawada)निजी बिजली कंपनी के गोदाम से 15 लाख रूपये की (Loot From Warehouse In Nawada) सामान की लूटपाट की है. इस दौरान अपरधियों ने गोदाम में मौजूद दो गार्ड को बंधक बनाकर जमकर मारपीट की और उनका हथियार भी छीन लिया.

मिली जानकारी के अनुसार गोदाम में मौजूद दोनों गार्ड को अपराधियों ने बंधक बनाकर उनका बंदूक और लाइसेंस भी छीन लिया. घटना के संबंध में बताया गया कि, 8 हथियारबंद अपराधी पिकअप वैन से पहुंचे थे और निजी बिजली कंपनी के गोदाम में जमकर तांडव मचाया है. इस दौरान अपराधियों ने करीब 15 लाख रुपये की सामान की लूटपाट की है.





बता दें कि, नवादा जिले में कोली केयर इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी खेतों तक बिजली पहुंचाने का काम कर रही है. दो सालों से कंपनी का गोदाम धंधारी मोड़ के पास स्थित है. वहीं लूटपाट की घटना के बाद गार्ड ने कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर अशोक कुमार सिन्हा को पूरी जानकारी दी. हालांकि, इस मामले पर थाना प्रभारी अजय कुमार ने चुप्पी साध रखी है. थाना प्रभारी से इस मामले को लेकर बात करने की कोशिश की गयी लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी है.

