नवादा: बिहार के नवादा में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था. विगत एक साल से शादी के लिए युवक टालमटोल कर रहा था लेकिन रोज प्रेमिका से मिलने पहुंच जाता था. आस-पास के लोगों को यह बात नागवार गुजरी. मुंगेर का रहने वाला युवक राजू खान एक बार फिर प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया. फिर क्या था, लोगों ने जबरन दोनों का निकाह (Forcefully Nikah Of Love Couple In Nawada) करवा दिया. बताया जाता है कि जब युवक अपनी प्रेमिका से मिलने हिसुआ के खनखनापुर (Forcefully Marriage In Hisua Khanakhnapur) पहुंचा तो मोहल्लेवासियों ने उसे पकड़ लिया और दोनों प्रेमी युगल का निकाह करा दिया गया.

पढ़ें- बिहार में एक और 'पकड़ौआ विवाह', दूल्हे को बंधक बनाकर पहले पीटा फिर जबरन कराई शादी

1 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग: युवक राजू खान मुंगेर जिला के नया गांव निवासी मोहम्मद कलाम खान का बेटा है. वह हिसुआ के खनखनापुर निवासी बुलंद अख्तर की बेटी शबाना परवीन से मोहब्बत करता था. एक दूसरे से मेलजोल होने के बावजूद लड़का शादी के लिए एक साल से टालमटोल कर रहा था. दोनों की रजामंदी से लड़की और उसके परिजन निकाह के लिए दबाव बना रहे थे. बता दें कि युवक का लड़की के घर आना जाना जारी था. बिना शादी के युवक का बार-बार लड़की के घर आने से परिजनों के साथ ही मोहल्लेवासियों में भी नाराजगी थी.

रजामंदी से निकाह: युवक जब हिसुआ आया तो मोहल्लेवालों और समाजसेवियों ने युवक को पकड़कर पहल की और उसकी रजामंदी ली. निकाह से पहले रजामंदी को जरूरी माना जाता है. इसके बाद निकाह की तैयारी हुई. फिर मौलाना को बुलाया गया. मौलाना ने दूल्हे मियां और दुल्हन की रजामंदी के बाद निकाह पढ़ाने का काम किया. दोनों की रजामंदी के बाद निकाह संपन्न कराया गया. इस मौके पर लड़की पक्ष के परिजन, समाजसेवी और मोहल्ले के लोग उपस्थित रहे.

पढ़ें: VIDEO: बालिग होने के लिए 6 साल इंतजार, फिर भागकर कर ली शादी, बोली- प्यार मोहब्बत जिंदाबाद

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP