नवादा: बिहार के नवादा जिला अंतर्गत सीतामढ़ी थाना (Sitamarhi police station in Nawada) क्षेत्र के देवरा गांव में बुधवार को जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हुई. मारपीट के साथ फायरिंग भी की गयी. इसमें करीब आधा दर्जन लोग जख्मी (Five injured in Nawada clash) हो गए. घायलों को इलाज के लिए पीएचसी मेसकौर में भर्ती कराया गया है. पुलिस इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें: पटना: नौबतपुर में मुखिया के घर पर फायरिंग, पति से मांगी थी 5 लाख की रंगदारी

पंचायत में सुलझा मामला, फिर हो गयी मारपीट: घटना के संबंध में बताया गया कि उक्त गांव में दो पक्षों में घर बनाने के लिए जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इस झगड़े को सुलझाने के लिए बुधवार को बैठक बुलाई गई थी. बैठक में उपस्थित लोगों के सामने बातचीत कर विवाद को सुलझा दिया गया. उक्त जमीन पर मकान बनने का कार्य भी प्रारंभ हो गया. तभी निर्माण स्थल पर पीपल के पेड़ को लेकर फिर से विवाद होने लगा. बात इतनी बढ गयी कि मामला मारपीट व गोलीबारी तक पहुंच गई. झड़प में आधा दर्जन लोग घायल हो गए.

चार गिरफ्तार: आरोप है कि देवरा निवासी मेवालाल राजवंशी, मातो राजवंशी, मुखिया राजवंशी, सरोज राजवंशी, कुंदन राजवंशी, पंकज राजवंशी एवं रामबरन राजवंशी ने ईट पत्थर फेंके एवं फायरिंग की. इससे लालो देवी एवं संतोष चौधरी सहित अन्य लोग जख्मी हो गये. थानाध्यक्ष ने कहा मेवालाल राजवंशी द्वारा फायरिंग की गयी. इसका वीडियो वायरल हुआ था. पुलिस ने मेवालाल राजवंशी, लवकुश राजवंशी, सुंदर राजवंशी, ओमप्रकाश राजवंशी को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़ित परिवार के सदस्य मनोज चौधरी का आरोप है कि रायफल, करबाईन व कारतूस मेवालाल राजवंशी के घर के अंदर है. इसके बावजूद थाना प्रभारी द्वारा छापेमारी नहीं की गयी.

ये भी पढ़ें: मधुबनी में कांग्रेस नेता के बेटे को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग, घटना में 4 लोग घायल

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP