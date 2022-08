नवादा: बिहार के नवादा में अपराधियों का तांडव (Crime In Nawada) देखने को मिला. जिले के नगर थाना क्षेत्र (Nagar Police Station Area) में सोमवार की देर शाम अपराधियों ने मोती विगहा में गोलीबारी की है. बताया जाता है कि पिछले आठ दिनों पहले गांव में लगे सर्कस में हुए दो गांवों के बच्चों की लड़ाई मामले में सोमवार शाम गांव में घुसकर लोहानीविगहा गांव के लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग (Clash Between Two Villages In nawada) कर दी. सूचना मिलने के बाद मौके पर जब तक पुलिस पहुंची, तब तक अपराधी वहां से फरार हो गये. पूरा मामला जिले के मोतीविगहा गांव का है.

यह भी पढ़ें: नवादा: कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लोहानीविगहा गांव से ढेर सारे लोग हथियार से लैस होकर आये और पूरे गांव में फैलकर गोलीबारी करने लगे. गोलीबारी की आवाज से पूरा इलाका थर्रा गया. वहीं सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची उसके बाद सारे अपराधी भाग निकले. पुलिस को वहां पहुंचने के बाद गांव में स्थिति सामान्य हुई.



सर्कस में हुई मारपीट: बताया जाता है कि जिले के मोतीविगहा गांव में सर्कस लगाया गया है. उसी सर्कस में जाने के लिए लोहानीविगहा और मोतीविगहा दोनों गांव के लोगों में झड़प (Clashes In Two Villager In Circus At Nawada) की शुरुआत हुई जिसमें किसी के हताहत की सूचना नहीं है. गांव में मौजूद कुछ वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है. जिसके बाद पुलिस लोहानीविगहा गांव पहुंचकर बदमाशों की तलाश में जुटी है.

इस पूरे मामले पर नगर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह ने बताया कि किसी पक्ष से आवेदन नहीं मिला है. दोनों गांव के लोगों का कहना है कि दोनों पक्ष से गोलीबारी की गई है. पुलिस के द्वारा स्थिति पर नजर रखी जा रही है. एक-दो वाहनों को क्षतिग्रस्त करने की जानकारी मिली है.





यह भी पढ़ें: VIDEO: हाईटेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से धू-धूकर जला ताड़ का पेड़, इलाके में मचा अफरा-तफरी

पुलिस ने लगाया कैंप: पुलिस का यह भी कहना है कि पिछले आठ दिनों पहले लगे सर्कस में मोती विगहा के लड़कों ने लोहानी विगहा के बच्चों को पीट दिया था. उसी के जबाव में आज लोहानीविगहा के लोगों ने गांव में घुसकर गोलीबारी की. फिलहाल पुलिस दोनों गांव के बीच में कैंप कर रही है. हाइवे पर भी पेट्रोलिंग कर निगरानी करने का निर्देश दिया गया है.