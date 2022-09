नवादा: बिहार के नवादा में अपराध (crime in Nawada) की घटना लगातार बढ़ रही है. शनिवार रात दो अपराधियों ने पतंजलि की दुकान में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा (Criminals set fire to Patanjali shop in nawada ) दी. घटना नवादा रजौली बाजार की है. जहां प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल के पास स्थित पतंजलि स्टोर में किसी शरारती तत्व ने आग लगा दी. घटना में 6 लाख रुपये मूल्य के सामान और दिव्य फॉर्मेसी की दवाई जलकर राख हो गई.

थानें में लिखित शिकायत दर्ज : इस बाबत पीड़ित दुकान संचालक न्यूटन कुमार ने रजौली थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग की है. इस घटना से व्यवसायी परिवार बेहद दुखी है. वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है.

6 लाख का सामान जलकर राख: पीड़ित का कहना है कि सुबह के 3 बजे जब नींद खुली तो धुआं उठता हुआ देख शोर मचाया. जिसके बाद आसपास के लोग जुटे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. उन्होंने कहा कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी. फिर भी पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई गई. 50 हजार नकद और 6 लाख मूल्य के सामान जलकर राख हो गए.

"रविवार की तड़के 3 बजे नींद खुली तो धुआं उठता हुआ देख शोर मचाकर आसपास के लोगों को जगाया. तब लोग जुटे और आग पर काबू पाया. उन्होंने कहा की किसी से दुश्मनी नहीं थी. फिर भी पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई गई. 50 हजार नकद और 6 लाख मूल्य का सामान जल गया है" - न्यूटन कुमार, पीड़ित दुकान संचालक



