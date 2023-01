नवादा: बिहार में चुनावी रंजीश (fighting over election rivalry in Nawada) का मामला थमने का ना्म ही नहीं ले रहा है. ताजा मामला नवादा (crime in nawada) जिले का है. जहां चुनावी रंजिश को लेकर हुई मारपीट में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गया है. सभी घायलों को इलाज के लिए पहले तो स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया. लेकिन घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए सभी को प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया.

चुनावी रंजीश को लेकर मारपीट: घटना के संबंध में धर्मेंन्द्र कुमार ने बताया कि सुबह से सब लोग 1 जनवरी मनाने के लिए मुखिया के पास तैयारी कर रहे थे. लेकिन अचानक से 8 लोगों ने चुनावी रंजीश के कारण मुंशी महतो, गिरजा महतो, भुवनेश्वर महतो और अजित कुमार पर हमला कर दिया. जिसमें चारों लोग गंभीर रुप से घायल हो गए हैं.

"मुखिया ने चुनावी रंजिश को लेकर 8 से 10 लोगों की मदद से चार लोगों पर हमला किया है. इसके अलावा और कोई मामला नहीं था. न कोई जमीन विवाद और न किसी तरह का कोई पहले से विवाद था."- धर्मेंन्द्र कुमार, घायल के परिजन

पीड़ित परिजनों ने इन लोगों पर लगाया आरोप: चुनावी रंजीश को लेकर हुए मारपीट (Election rivalry in Nawada) में घायल के परिजनों ने नामजद आरोपियों पर मामला दर्ज करवाया है. पीड़ित के परिजन ने कहूआरा पंचायत के मुखिया दिनेश कुमार, भूषण महतो,भोला महतो, मिथुन प्रसाद, अजय महतो और संतोष महतो पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है.

नवादा में लगातार बढ़ रहे आपराधिक मामले: बीते कुछ दिनों से नवादा में आपराधिक मामलों में वृद्धि हुई है. जिले में लूटपाट, चोरी और हत्या के लगातार मामले आने पुलिस की नींद उड़ी हुई है. हालांकि पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चलाकर अपराधियों की धड़पकड़ में लगी हुई है.

