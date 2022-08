नवादा : नवादा जिले के नगर थाना क्षेत्र के लाइन पार मिर्जापुर मुसहरी टोला में एक सप्ताह के अंदर दो लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (two died under suspicious circumstances in navada) से इलाके में कोहराम मच गया है. इस घटना के बाद पीड़ित परिजन हकलान और परेशान हैं. जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है. सूत्र की मानें तो शाम ढलते ही मिर्जापुर मुसहरी में खुलेआम महुआ शराब का बनना शुरू हो जाता है और बिक्री होने लगती है. दोनों की मौत की (Death of child and youth in Nawada) वजह जहरीली शराब बताई जा रही है. परिवार जनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

ये भी पढ़ें:-जहरीली शराब मौत मामला: सिस्टम पर सवाल उठते ही भड़के मंत्री ने दाग दिया सवाल

दोनों मिर्जापर मुसहरी के निवासी : बताते चलें कि दोनों मृतक मिर्जापर मुसहरी के निवासी हैं. एक धर्मवीर मांझी का बेटा आशीष कुमार है जिसकी उम्र 10 वर्ष है और दूसरा स्वर्गीय कैलाश मांझी का 30 वर्षीय पुत्र सुनील माँझी उर्फ गूंगा माँझी है. बता दे धर्मवीर मांझी के 10 वर्षीय बेटे आशीष कुमार की मौत एक सप्ताह पहले हुई थी.

पुलिस मिर्जापुर मुसहरी पहुंच जांच में जुटी: मंगलवार को उसी मोहल्ले के निवासी स्व.कैलाश मांझी के 30 वर्षीय पुत्र सुनील माँझी उर्फ़ गूँगा माँझी की संदिग्ध परिस्थितियों मौत हो गई है. नवादा के मिर्जापुर में एक सप्ताह में दो की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है. मामले की जानकारी मिलने पर नगर थाना पुलिस मिर्जापुर मुसहरी पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस आस-पास के घरों की तलाशी ले रही है.

ये भी पढ़ें:- देसी शराब पीने से अधेड़ की हुई मौत, कुछ घंटे में ही गलने लगा शव