नवादाः बिहार के नवादा जिले में मंगलवार को सड़क किनारे एक वृद्ध का शव लावारिश हालत में पाया (Dead Body of Old Man Found In Nawada) गया. मामला जिले के रजौली थाना क्षेत्र (Rajauli Police Station In Nawada) का है. स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया. वृद्ध की स्वाभिक मौत हुई है या हत्या कर शव को फेंका गया है, इस बारे में पुलिस मामले की जांच कर रही है. कुछ लोग ठंड से वृद्ध की मौत की बात कर रहे हैं. वहीं अज्ञात शव मिलने की जानकारी पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

"मृतक के पास से मिले आधार कार्ड व पासबुक के आधार पर उसकी पहचान की गई है. मौत का कारण स्पष्ट नहीं है. आशंका जताई जा रही है कि वृद्ध की मृत्यु ठंड के कारण हुई है. वैसे पुलिस मामले से जुड़े सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. परिजनों के बयान से काफी कुछ साफ होगा." दरबारी चौधरी, रजौली थानाध्यक्ष

आधार कार्ड से हुई मृतक की पहचानः रजौली थानाध्यक्ष दरबारी चौधरी (Rajauli SHO Darbari Choudhary) ने बताया कि सतगीर जाने वाली मार्ग पर धर्मपुर गांव के समीप सड़क के किनारे वृद्ध का शव पड़ा था. मृतक के पॉकेट से आधार कार्ड बरामद किया. आधार कार्ड से वृद्ध की पहचान सिरदला थाना क्षेत्र के रमरायचक गांव निवासी 70 वर्षीय शिवचरण भुइयां, पिता चमड़ी भुईयां के रूप में हुई है. पुलिस की ओर से मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है. मृतक शिवचरण भुइयां कहां जा रहा था और कब घर से निकले हैं. इस बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है. शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों से पूछताछ के बाद ही मामला स्पष्ट हो पायेगा.

बिहार में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस पहुंचाः बता दें कि इन दिनों बिहार में ठंड (Cold in Bihar) के साथ-साथ कोहरे का भी असर बढ़ गया है. जिस वजह से लोगों को कनकनी भरी ठंड का एहसास हो रहा है. वहीं कोहरे की वजह से यातायात पर भी असर पड़ा है. मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सतह से डेढ़ किलोमीटर ऊपर पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह बना हुआ है. जिसकी गति 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की है. बीते 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान किशनगंज और जीरादेई में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. हालांकि दिनभर कुहासा छाए रहने की वजह से पूरे प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है.