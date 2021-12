नवादा: बिहार के नवादा से फरार प्रेमी युगल को 5 माह बाद गोविंदपुर थाने की पुलिस ने गुजरात के पलसाना से बरामद (Nawada Couple Recovered from Palsana in Gujarat) किया है. आरोप है कि प्रेमी नाबालिग प्रेमिका को जुलाई में बहला-फुसलाकर भगा ले गया था. इस मामले में पीड़ित परिजनों ने गोविंदपुर थाने में 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज (FIR Registered Against 5 People in Govindpur) करायी थी. इसमें नाबालिग की एक सहेली का भी नाम है. वह उसके साथ ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी. पीड़ित परिजनों का कहना है कि जब उनकी बेटी ट्यूशन पढ़ने गयी थी, उसी दौरान आरोपी उसे अपने सहयोगियों की मदद से भगाकर ले गया था.

ये भी पढ़ें- नालंदा-शेखपुरा बॉर्डर पर बड़ा हादसा: रॉन्ग साइड में घुसे हाईवा ने ऑटो में मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत

थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस की टीम प्रेमी युगल की गिरफ्तारी के लिए मोबाइल लोकेशन के आधार पर कई बार छापेमारी की, लेकिन बार-बार स्थान बदल लेने से वे बचते रहे. इस मामले में पांचों नामजद अभियुक्तों से कई बार पूछताछ की गई, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा. मोबाइल लोकेशन मिलने पर पुलिस की टीम के साथ लड़की की मां भी सूरत गयी. जहां दोनों की पलसाना में बरामदगी हुई.

इस मामले में सूरत गयी पुलिस टीम में शामिल एएसआई सिकंदर सिंह ने बताया कि प्रेमी युगल को गुजरात के पलसाना थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है. दोनों वहां किराये पर कमरा लेकर रह रहे थे. दोनों को मंगलवार को नवादा लाया गया.

हालांकि प्रेमी जोड़ा हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार विवाह कर चुका है. लड़की के परिजनों का कहना है कि वह नाबालिग है. ऐसे में अब पुलिस लड़की उम्र वेरिफाई करेगी और उसका मेडिकल कराने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी.

वहीं, थाना अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद ने बताया कि फरार चल रहे प्रेमी युगल की बरामदगी कर ली गई है. युवक को न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भेजा जाएगा. लड़की की मेडिकल जांच कराई जाएगी.

ये भी पढ़ें- 'जो पंडित मांस-मदिरा का सेवन कर पूजा कराने जाते हैं, उसको एक नहीं हजार बार @$#&#.. कहेंगे'

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP