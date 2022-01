नवादा: बिहार के नवादा में अवैध आरा मशीन (Illegal Jigsaw Machine in Nawada) को उखाड़ते वक्त ग्रामीणों और वन विभाग के बीच झड़प (Clashes Between Villagers and Forest Department in Nawada) हुई है. जंगली लकड़ी का स्लीपर बोटा को वन विभाग के कर्मियों द्वारा जप्त करने के दौरान, अवैध आरा मशीन संचालक ने ग्रामीणों को उकसा कर वन विभाग के कर्मियों के साथ झड़प करने लगा.

ये भी पढ़ें- बिहार के विकास की रफ्तार पर लगा BREAK, केंद्रीय योजनाओं में मोदी सरकार ने घटाई राशि

अवैध आरा मशीन संचालक निर्मला देवी उर्फ उषा देवी पति गुड्डू मिस्त्री पर वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार नवादा जिला के रजौली नगर पंचायत क्षेत्र के पुरानी बस स्टैंड स्थित अवैध आरा मशीन में वन विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई. अवैध आरा मशीन के स्टोर रूम का ताला को कार्यपालक दंडाधिकारी अखिलेश्वर कुमार शर्मा के देखरेख में तोड़कर स्टोर रूम में रखे जंगली अवैध लकड़ी के पटारा व स्लीपर बोटा को जप्त कर वन विभाग लाया गया. वहीं, इस दौरान ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मियों के साथ झड़प करने लगे.

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के द्वारा थाना को सूचना देकर पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया. उसके बाद वन विभाग के जेसीबी मशीन से अवैध आरा मशीन को तोड़कर. आरा मशीन को उखाड़ा गया. अवैध आरा मशीन के स्टोर रूम से 195 पीस जंगली लकड़ी का स्लीपर बोट. 203 विभिन्न लकड़ी का स्लीपर बोटा व पटरा, 20 पीस वन माफिया का साइकिल जप्त कर वन विभाग लाया गया.

इस संबंध में वन के क्षेत्र पदाधिकारी अखिलेश्वर प्रसाद ने बताया कि वन विभाग के कर्मी रजौली के पूर्वी वन क्षेत्र से ही वन माफिया का पीछा करते हुए, पीछे-पीछे आ रहा थे. आखिर जंगल का अवैध लकड़ी को कहां बेचा जाता है. तो पता चला कि, वन माफिया साइकिल पर लोड जंगली स्लीपर बोटा को पुरानी बस स्टैंड निवासी अवैध आरा मशीन संचालक गुड्डू मिस्त्री के आरा मशीन में लाया गया.

'वन माफिया ने वन विभाग के कर्मियों को देखते ही साइकिल पर लदे जंगली लकड़ी को पटक कर फरार हो गए. उसके बाद वन विभाग के द्वारा अवैध आरा मशीनों पर छापेमारी किया गया. अवैध आरा मशीन संचालक निर्मला देवी उर्फ उषा देवी पति गुड्डू मिस्त्री पर वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है.' - अखिलेश्वर प्रसाद, क्षेत्र पदाधिकारी, वन विभाग

मौके पर थाना के एसआई धीरज कुमार, एएसआई रजनीश कुमार व अरुण पासवान के साथ वन विभाग के वनपाल राजकुमार पासवान, सूर्यदेव राय, गणेश राय, विपिन कुमार व राजीव कुमार के साथ दर्जनों वन विभाग के केयरटेकर महिला पुरुष और जिला पुलिस बल उपस्थित थे.

ये भी पढ़ें- '70 लाख टैक्स देता हूं नीतीश जी.. रोज मिल रही धमकी, क्या छोड़ दूं बिहार?'

ये भी पढ़ें- घरवालों ने नहीं स्वीकारा तो भागकर मंदिर में भरी मांग, प्रेमी ने पुलिस से बोला- हमारे परिवार को मना लो साहब !

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP