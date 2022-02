नवादा: बिहार के नवादा जिले में गोविंदपुर थाना के बकसौती में सकरी नदी (Sakri River In Nawada) में निर्माणाधीन पुल के पास शुक्रवार की (Child Died Due To Drowning In Nawada) शाम को मछली पकड़ने गए एक आठ वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई है. ग्रामीणों ने बच्चे के शव को नदी से निकाल लिया है. वहीं, घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कोशिश की लेकिन बच्चे के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया.

बता दें कि, मृतक की पहचान बकसौती निवासी हैदर साह के 8 वर्षीय नाती नवाब आलम के रूप में की गई है. बताया जाता है कि, नबाब आलम के माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी है. बच्चे के माता-पिता नहीं रहने की वजह से वो नाना-नानी के साथ रहता था. शुक्रवार की शाम वो मछली पकड़ने के लिए सकरी नदी के पास गया जहां डूबने से उसकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष डॉ. नरेन्द्र प्रसाद ने एएसआई शिवजी मांझी को पुलिस बल के साथ भेजा जिसके बाद एएसआई शिवजी मांझी दल-बल के साथ पहुंच कर जायजा लिया और शव को पोस्टमार्टम में भेजने की प्रक्रिया करने लगे.

वहीं, मृतक के परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जाने नहीं दिया. जिसके बाद थानाध्यक्ष के निर्देश पर कानूनी प्रक्रिया के तहत मृतक के नाना हैदर साह से लिखित आवेदन लेकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया. हादसे के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. घटना की जानकारी मिलने पर जदयू महिला जिलाध्यक्ष अफरोजा खातून ने घटनास्थल पर पहुंच कर मृतक के परिजनों से मिलकर दुःख प्रकट करते हुए संतावना दी और दाह संस्कार के लिए दो हजार रूपये की मदद की और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया.

