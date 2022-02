नवादा: बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो (Increasing Crime In Bihar) रही है. बेखौफ अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए चोरी, लूट, हत्या जैसे अपराध को अंजाम देते हैं. ताजा मामला नवादा जिले के नगर थाना क्षेत्र के नवादा-गया रोड स्थित सीमा टाकीज की (Crime In Nawada) है. जहां, अपराधियों ने शुक्रवार की शाम एक कार का शीशा तोड़कर उसमें रखे 9 लाख रुपए (Nine Lakh Rupees Stolen In Nawada) उड़ा लिया है. रजौली-बख्तियारपुर फोरलेन निर्माण में लगे कंपनी गाबर कंस्ट्रक्शन के एडमिन मैनेजर ओमप्रकाश के साथ चोरी की वारदात हुई है.

बता दें कि, कंस्ट्रक्शन कंपनी के अन्य एडमिन मैनेजर मंदीप सिंह और गुरदीप सिंह ने बैंक से 10 लाख रुपए की निकासी की थी. जिसके बाद उन्होंने मैनेजर ओमप्रकाश को बुलाया और उन्हें दस लाख रुपए सौंप दिए. पीड़ित मैनेजर ने एक लाख रुपए निकाल कर अपने पास रख लिया और बाकी 9 लाख गाड़ी की सीट पर रख दिया. इसके बाद मैनेजर गाड़ी लेकर सद्भावना चौक की तरफ निकल गए, रास्ते में सीमा टाकीज के पास दाढ़ी बनवाने के लिए एक सैलून के पास रूके थे. 25 मिनट बाद जब वो सैलून से बाहर निकले तो गाड़ी की हालत देख दंग रह गए. कार का शीशा टूटा हुआ था और अंदर रखा हुआ कैश गायब था.

वहीं, चोरी की घटना के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर ने शोर मचाना शुरू कर दिया. जिससे आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई. तत्काल पीड़ित मैनेजर ने घटना की सूचना कंपनी के अन्य अधिकारियों और पुलिस को दी. घटना की जानकारी मिलने पर नगर थाना और बुंदेलखंड सहायक थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस ने पीड़ित मैनेजर समेत आसपास के लोगों से घटना के बारे में जानकारी ली. घटनास्थल के पास लगी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में पुलिस जुट गई है. वहीं, घटनास्थल पर सरकारी स्तर पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा है, जो खराब बताया जा रहा है. नगर थाना के एसआई नरोत्तम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.



