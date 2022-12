नवादा: बिहार के नवादा में दो भाईयों में चाकूबाजी (Fight Between Two Brothers in Nawada) हुई है. नगर थाना क्षेत्र के गांधी आश्रम के पास दो सहोदर भाईयों के बीच सब्जी तोड़ने के लिए आपसी विवाद हो गया. जिसमें छोटे भाई ने बड़े भाई पर चाकू से हमला कर दिया. मौके पर स्थानीय लोगों ने जख्मी भाई को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. इधर, सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की छानबीन शुरु कर दी है.



सब्जी के लिए दो भाईयों में विवाद: दरअसल यह मामला शोभा मंदिर स्थित गांधी आश्रम का है. जहां सब्जी तोड़ने के विवाद में छोटे भाई टुन्नी मांझी ने ने बड़े भाई जितेंद्र मांझी पर तेज धार वाले हथियार से जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले को देखकर बीच-बचाव करने गए पड़ोसियों और बड़े भाई की साली पर भी छोटे भाई ने चाकू से वार कर दिया. इस हमले में उनदोनों को गंभीर चोटे आई है.

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया: स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में बड़े भाई जितेंद्र मांझी के साथ ही जख्मी हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया. जहां चिकित्सकों की देखरेख में घायलों का इलाज जारी है. इस विवाद में घायल हुए युवक की पहचान जितेंद्र मांझी, पड़ोसी कारु चौधरी, और इसके साथ ही साली रजनी देवी के रुप में हुई है. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी लेते हुए तहकीकात में जुटेगी.

