नावादा: बिहार के नवादा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है. दरअसल नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा (Leader of Opposition Vijay Sinha) सोमवार को नवादा के रजौली प्रखंड के आमावा गांव की पहुंचे, जहां 3 दिन पहले एक ही परिवार के 6 लोगों के सामूहिक आत्महत्या कर ((Six people died after consuming poison in Nawada) लिया था. उसी को लेकर पीड़ित परिजन से मुलाकात किए, इस दौरान उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए.

"स्वास्थ्य महकमा में सबसे बड़ी लापरवाही रही है. 14 घंटे के बाद उस बच्ची को पावापुरी भेजा गया जहां उसकी मौत हो गई, स्वास्थ्य विभाग अगर सतर्क रहती तो बच्ची की जान बचाई जा सकती थी." :- विजय कुमार सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष

कर्ज से परेशान परिवार ने खाया था जहर: बता दें कि यह घटना नवादा जिले के न्यू एरिया गढ़ मुहल्ले की है. केदार लाल गुप्ता अपने परिवार के साथ रहते थे. घर के मुखिया केदार लाल गुप्ता ने महाजन से कर्ज ले रखा था और उन पर कर्ज लौटाने का दबाव था. पूरा परिवार परेशान था. इसी वजह से पूरे परिवार ने एक साथ जहर खा लिया. जहर खाने की वजह से केदार लाल गुप्ता, उनकी पत्नी, बेटी गुड़िया, शबनम और बेटे प्रिंस की मौत हो गई. 18 साल की साक्षी की इलाज के दौरान मौत हो गई.

इस दौरान मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अलावा 5 विभाग अपने पास रखी है, उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही इतनी बड़ी सामने आई है. इसके लिए कैलेंडर के हिसाब से स्वास्थ्य विभाग को 60 दिन के अंदर सुधारने कि बात कही थी, लेकिन नवादा से पावापुरी भेजने में 14 घंटा लगा दी गई, इसे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है.

