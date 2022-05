नवादा: बिहार के नवादा जिले का उभरता क्रिकेटर दीपक कुमार नेशनल क्रिकेट एकेडमी नागपुर (National Cricket Academy ) में प्रशिक्षण लेंगे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (board of control for cricket in india) की ओर से दीपक को एकेडमी ज्वाइन करने के लिए आधिकारिक पत्र मिल (Bihar Cricketer Deepak Kumar Selected For NCA Nagpur ) चुका है. दीपक आज नागपुर में कैंप ज्वाइन करेंगे जिसके बाद उनका फिटनेस टेस्ट होगा उसके उपरांत एनसीए के मुख्य कोच वी वी एस लक्ष्मण के देखरेख में अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाएंगे. नवादा जिला क्रिकेट संघ के सचिव मनीष आनंद ने बताया कि दीपक यादव का चयन नेशनल क्रिकेट एकेडमी के लिए किया गया है.

सटेट मैचों में रहा है बेहतरीन प्रदर्शनः माना जा रहा है कि बिहार अंडर-19 अंतर राज्य प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के लिए का पुरस्कार के तौर पर दीपक कुमार को प्रशिक्षण ले लिए चयनित किया गया है. दीपक ने राज्य के लिए स्टेट मैचों में बिहार की ओर से खेलते हुए सर्वाधिक रन बनाया है. लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बीसीसीआई ने दीपक को एनसीए के लिए बुलावा भेजा है. बीसीसीआई के जूनियर सलेक्शन कमिटी ने यह फैसला लिया है.

19 भारतीय टीम में मिल सकती है जगहः दीपक को ग्रुप ए में रखा गया है. कूचबिहार ट्रॉफी में दीपक ने चार मैचों में चार अर्धशतक के साथ कुल 320 रन बनाए थे, जो बिहार से सर्वाधिक था. एनसीए में हर वर्ष भारत के 30 खिलाड़ियों का चयन किया जाता है. एनसीए में प्रशिक्षण के बाद बेहतर प्रदर्शन के आधार पर जूनियर भारतीय क्रिकेट टीम बनती है. दीपक जिस फॉर्म में इन दिनों हैं, उससे उम्मीद की जा रही है कि दीपक अंडर 19 भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने में सफल होंगे. दीपक के एनसीए चयन पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के साथ-साथ जिला क्रिकेट संघ नवादा ने उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है.

