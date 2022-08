नवादा : नवादा जिले में शुक्रवार 26 अगस्त को उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की (big action against liquor in nawada). जिले में कई ठिकानों पर की गई छापेमारी में भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई. मौके से 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया.(51 alcoholic and liquor businessman arrested) इसमें 24 शराब निर्माता व विक्रेता और 27 नशेड़ी शामिल हैं. मद्य निषेध अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के निर्देश पर उत्पाद टीम की ओर से ये कार्रवाई की गई.

दर्जन भर से अधिक स्थानों पर हुई छापेमारी : देसी और महुआ बताया गया कि नवादा के मद्य निषेध अधीक्षक निर्देश पर जिले के मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की ओर से जिले के विभिन्न ठिकानों जिसमें मिर्जापुर मुसहरी सहित गोसाई बीघा, भट्ट बीघा, परमा, वनगंगा, जमालपुर, आमीपुर, बरेव मोड़, सगमपुर, लोहपुरा, खरीदी बीघा, समाय डिबरी, लक्ष्मीपुर, गोणावा, रजौली के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई जिसमें भारी मात्रा में देशी शराब, चुलाई शराब एवं जावा महुआ के साथ कुल 51 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया.

गिरफ्तार लोगों में 24 विक्रेता एवं निर्माता और 27 शराबी : गिरफ्तार लोगों में 24 विक्रेता एवं निर्माता और 27 शराबी है. एक चार पहिया वाहन को भी जब्त किया गया. चार व्यक्तियों पर फरार होने का अभियोग भी दर्ज किया गया है. उत्पाद टीम की इस कार्रवाई से शराब धंधेबाजों में हड़कंप मचा हुआ है. बता दें कि इसके पहले 17 अगस्त को भी उत्पाद विभाग की ओर से इसी प्रकार की कार्रवाई गई थी. तब 53 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी.

