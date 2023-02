नवादा में थाने में नो इंट्री

नवादा : बिहार के नावादा में थाने में प्रवेश वर्जित (No entry in the police station in Nawada) कर दिया गया है. अगर किसी को थाना आने की जरूरत पड़े तो साथ में आधार कार्ड जरूर लाएं, नहीं तो आपकी नो इंट्री है. बिहार के नवादा में सिरदला थानाध्यक्ष का फरमान जारी हुआ है. लेकिन इसके लिए कोई वरीय अधिकारी का निर्देश नहीं है. जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है. शिकायत दर्ज कराने के लिए आने वाले लोगों का वापस लौट जाना होता है, क्योंकि वे आधार कार्ड लेकर नहीं आते हैं.

चौकीदार की गेट पर नियुक्तिः यह आदेश सिरदला थानाध्यक्ष सरोज कुमार ने मौखिक रूप से लागू किया है. एक चौकीदार की गेट पर नियुक्ति की गई है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी के साथ आकस्मिक घटना हो जाए शिकायत दर्ज कराने के लिए आधार कार्ड खोजेगा. लोगों के पास आधार कार्ड न हो तो उसकी आवाज कौन सुनेगा? रास्ते में लूट के शिकार हो गए तो फरियाद कौन सुनेगा? लोगों ने कहा कि इसका जबाव पुलिस अधिकारियों को देना होगा.

नया नियम लागू होने से लोगों को परेशानीः कुछ दिन पूर्व थानाध्यक्ष थाना परिसर में लगे शीशम का वृक्ष कटवा रहे थे, जिसका किसी ने फोटो ले लिया. इस मामले का समाचार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वरीय अधिकारियों ने जांच तो नहीं की लेकिन थानाध्यक्ष ने थाना में प्रवेश के लिए नया नियम लागू कर दिया. थाना गेट पर पहुंचने के बाद भी लोग वापस लौटने हो जा रहे हैं. सिरदला थानाध्यक्ष का इस तरह का नया आदेश से लोगों को परेशानी हो रही है. इस तरह का फरमान वरीय अधिकारियों के आदेश पर नहीं है. थानाध्यक्ष ने खुद यह फरमान जारी किया है.

"थाना परिसर की गोपनीयता भंग न हो इसके लिए यह नियम बनाया गया है. बेवजह लोग थाने आकर इधर-उधर की तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर डालते हैं. इसलिए यह नियम बनाया गया है. थाना परिसर कोई घुमने का जगह नहीं है. यहां बिना काम के ही लोग आते रहते हैं." -सरोज कुमार, थानाध्यक्ष