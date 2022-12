नवादाः बिहार के नवादा जिले के हिसुआ थाने (Hisua police station in Nawada) में दहेज के लोभ में एक विवाहिता को जला कर मारने का प्रयास (Attempt TO Murder For Dowry In Nawada) किया गया है. मामले में हिसुआ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पीड़ित महिला ने लिखित आवेदन देकर अपने पति, सास, ससुर और भैसुर पर जला कर मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया है. थानाध्यक्ष मोहन कुमार ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है आगे की कार्रवाई की जा रही है.

"मंगलवार की शाम को पति, सास श्वेता देवी, ससुर महेश केवट एवं भैसुर टुनटुन केवट ने शरीर पर किरोसिन तेल छिड़क कर जलाने का प्रयास किया. किसी तरह से कमरे में बंद होकर जान बचाई और घर वालों को फोन किया तो मायके लेकर आए."-खुशबू कुमारी, पीड़ित महिला



क्या है मामलाः हिसुआ के बुगली गांव के रहने वाली खुशबू कुमारी ने आवेदन में आरोप लगाया है कि उसकी शादी चार वर्ष पूर्व नालंदा के इस्लामपुर थाने के पटन बिगहा में महेश केवट के बेटे मुनचुन कुमार के साथ हुई. शादी के कुछ वर्षों के बाद से ही एक लाख रुपया की मांग करने लगे. इस वजह से कई बार लड़ाई भी हुई.