नवादाः बिहार के नवादा जिले में एटीएम लूट (Attempt of Cutting Bank ATM In Nawada) होने से बच गया. बुंदेलखंड सहायक थाना क्षेत्र में नवादा-रजौली बस पड़ाव के पास स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम में 2 बदमाश घुसकर उसके लॉक को तोड़ने लगे. इसी दौरान एटीएम में लगा सायरन अचानक से बजने लगा. सायरन बजते ही आसपास के लोग वहां जमा हो गए और एक बदमाश को पकड़ लिया(Youth Caught In Nawada ) और लूट असफल हो गई. जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया. वारदात बुधवार शाम की है.

"एटीएम को क्षति नहीं हुई है. कैश भी सुरक्षित है. बदमाश के पास से एक एटीएम और एक एटीएम खोलने की चाबी मिली है. पुलिस जांच के बाद मामला स्पष्ट हो पायेगा."-अमित कुमार, बैंक प्रबंधक

फरार युवक की तलाश में जुटी पुलिसः पुलिस गिरफ्तार बदमाश से पूछताछ कर रही है. पूछताछ के बाद ही मामला स्पष्ट हो पायेगा कि वारदात के पीछे कौन गैंग और कितने लोग शामिल थे. स्थानीय लोगों ने बताया कि पकड़े गये युवक की भीड़ में शामिल लोगों ने पिटाई कर दी. उसके बाद उसे पास में ही स्थित बैंक पहुंचा दिया. मौके पर लोगों ने बताया कि सूचना के बाद 45 मिनट लेट से पुलिस पहुंची और इसके बाद अपनी अभिरक्षा में साथ लेकर चले गये. पुलिस गिरफ्तार बदमाश के नाम पता का सत्यापन कराया जा रहा है. भागे उसके दूसरे साथी की तलाश भी की जा रही है.

जांच में जुटी पुलिसः बैंक प्रबंधक अमित कुमार द्वारा पुलिस को लिखित शिकायत सौंपे जाने की बात कही जा रही है. वहीं बुंदेलखंड थानाध्यक्ष ने बताया कि अभी तक प्रबंधक द्वारा किसी प्रकार की लिखित शिकायत नहीं दी गई है. बता दें कि गिरफ्तार युवक अकबरपुर थाना क्षेत्र के भनैल गांव का प्रिंस कुमार बताया जा रहा है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि की जा रही है.

