नवादा: बिहार के नवादा जिले में बालू माफियाओं का आतंक (Terror of Sand Mafia in Nawada) दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. प्रतिबंध के बावजूद नक्सल प्रभावित कौआकोल थाना क्षेत्र (Kauakol Police Station ) में लगातार बालू का अवैध खनन हो रहा है. छापेमारी करने के दौरान अब प्रशासन पर भी बालू माफिया दबंगई करने पर उतारू हो गए हैं. शनिवार को भलुआही बाजार में छापेमारी करने गई कौआकोल सीओ अंजली कुमारी (Attack On Kauakol CO Anjali Kumari) पर बालू माफियाओं ने अचानक हमला कर दिया. हमले में सीओ बाल बाल बच गई.

भलुआही बाजार का है मामलाः सीओ अंजली कुमारी ने बताया कि शनिवार को रूपौ थाना क्षेत्र में जनता दरबार का आयोजन कर लौटने के दौरान फुलडीह मोड़ पर बालू लदा एक ट्रैक्टर को जब्त कर रूपौ थाना को सुपुर्द किया गया. इसके बाद भलुआही बाजार में बालू लादकर ले जा रहे एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया. तभी अचानक से एक दर्जन से अधिक की संख्या में रहे बालू माफियाओं ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया. इसके बाद उनलोगों ने ईंट पत्थर उठाकर सीओ पर हमला करते हुए जान मारने की धमकी देने लगे.





2 पर नामजद केस दर्जः यही नहीं बालू माफिया से जुड़े लोगों ने ट्रैक्टर पर लदे बालू को सड़क किनारे दिया और जबरन ट्रैक्टर लेकर फरार हो गये. जब तक कौआकोल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती, बालू माफिया फरार चुके थे. सीओ ने बताया कि ट्रैक्टर लोहसिंघानी गांव के छोटन साव उर्फ छोटू साव का था. इधर इस घटना के बाद प्रशासनिक महकमा में कोहराम मच गया है. घटना के बाद सीओ ने दो नामजद समेत एक दर्जन से अधिक लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है. वहीं स्थानीय लोगों ने कौआकोल पुलिस पर मिलीभगत विभिन्न नदी घाटों से बालू का अवैध खनन होने का आरोप लगाया है.

