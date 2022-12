नवादा: बिहार की बेटी आयशा बॉलीवुड में अपना जलाव बिखरने के लिए तैयार हैं. मिस इंडिया प्रतियोगिताओं (Miss India Contest) में जीत का परचम लहराने वाली बिहार के नवादा की बेटी मॉडल और एक्ट्रेस आयशा (Model And Actress Ayesha) एस. एमन ने फिल्म इंडिया लॉकडाउन में काम किया है. जो कल यानी 2 दिसबंर को रिलीज हो रही है. यह फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर की है. इस फिल्म में वो मुंबई के कमाठीपुरा इलाके की सेक्स वर्कर की भूमिका (Actress Ayesha Has Worked In Film India Lockdown) निभाएंगी. बता दें कि मिस इंडिया प्रतियोगिता के रास्ते बॉलीवुड में आ रही सुंदरियों में एक नाम नवादा की आयशा का भी जुड़ गया है. पूर्व मिस इंडिया इंटरनेशनल आयशा एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हैं.

ये भी पढ़ें- Aindrila Sharma passes away: बंगाली एक्ट्रेस ऐन्द्रिला शर्मा का 24 साल की उम्र में निधन

.

नवादा की रहने वाली हैं है अभिनेत्री आयशा : आयशा नवादा के गोला रोड में रहती हैं. 2015 में वह मिस इंडिया इंटरनेशनल रही थीं और उन्होंने टोक्यो में मिस इंटरनेशनल 2015 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था. आयशा ने बताया कि 2015 में मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीतने के बाद रास्ते अपने आप बनते गया. फिल्म इंडिया लॉकडाउन के बारे आयशा बताती हैं कि जी फाइव की ओर से मूवी का ट्रेलर जारी किया गया है. इंडिया लॉकडाउन के कास्ट के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मेरा किरदार मुंबई के कमाठीपुरा की सेक्स वर्कर का है.

'नमस्कार मैं बिहार की बेटी आयशा एस एमन, मेरी फिल्म इंडिया लॉकडाउन 2 दिसंबर को जी-5 पर रिलीज हो रही है. जिसका निर्देशन मधुर भंडारकर सर ने किया है. मैं चाहती हूं कि मेरी ये फिल्म सभी लोग जरूर देखें. और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं यहां मुंबई में फिल्म जगत में अपना नाम बना सकूं, एक मुकाम बना सकूं और सब बिहारवासियों का नाम रोशन कर सकूं.' - आयशा, एस एमन, अभिनेत्र

'चांदनी बार देख सीखी एक्टिंग' : फिल्म अभिनेत्री आयशा एस एमन ने बताया कि अभिनेत्री शबाना आजमी की मंडी और चांदनी बार जैसी मूवी को देखने के बाद फिल्म में किरदार निभाने में सहायता मिली. सच्ची घटना से प्रेरित, अमित जोशी और अर्चना शाह द्वारा लिखित इंडिया लॉकडाउन फिल्म चार समानांतर कहानियों पर आधारित है. इस फिल्म में चार मुख्य किरदारों की अलग-अलग कहानी है, जिसके जरिए भारत में कोरोना महामारी के दौरान लगे पहले लॉकडाउन की कहानी को दर्शाया गया है. इसी में से एक ट्रैक में एक्ट्रेस आयशा सेक्स वर्कर का रोल प्ले कर रही है. उनके जरिए महामारी के दौरान सेक्स वर्करों की दुर्दशा पर फोकस किया गया है.

इंडिया लॉकडाउन में नजर आएंगी आयशा : आयशा ने बताया कि फिल्म इंडिया लॉकडाउन कोविड 19 की पहली लहर की शुरुआती दिनों पर आधारित फिल्म है. पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लगाने के बाद कई लोग बेरोजगार हो गए थे. प्रवासी श्रमिकों को अपने मूल स्थान पर वापस लौटना पड़ा. फिल्म में कई दर्दनाक अनुभवों को बयां किया गया है. फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी. पूर्व मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली अभिनेत्री आयशा कई वेब सीरीज में नजर आएंगी. आयशा ने बताया कि वह मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित फिल्म इंडिया लॉकडाउन में दिखेंगी. ये फिल्म दो दिसंबर को रिलीज होगी. मधुर भंडारकर की यह फिल्म लंबे वक्त से सुर्खियों में बनी है.