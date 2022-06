नालंदा: दहेज के कारण आज भी विवाहिताओं की बलि पड़ रही है. कानून के रूप में बिहार में दहेज प्रथा पूरी तरह से बंद है. इसके बावजूद भी सुशासन बाबू के राज्य में दहेज को लेकर महिलाओं पर अत्याचार के बाद उसकी हत्या हो रही है. मामला नूरसराय थाना क्षेत्र जगदीशपुर तियारी गांव ( Murder for dowry in Nalanda) का है. दहेज के लिए ससुराल पक्ष के लोगों ने एक विवाहिता की हत्या (Woman murder for dowry in Nalanda) कर दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया. मामले की छानबीन में जुटी है.

दहेज के लिए पत्नी की हत्या: दरअसल मामले में नूरसराय थाने के जगदीशपुर तियारी गांव में दहेज में बाइक और एक लाख रुपए नहीं मिलने पर पति ने पत्नी को जहर खिलाकर मार डाला. मृतक महिला की पहचान पुलिस ने कर ली है. मृतक महिला जगदीशपुर गांव निवासी अजय कुमार की पत्नी रंगीता देवी (25 वर्ष) है. मृतक महिला के ससूराल पहुंचे नाना रघुवीर बिन्द ने बताया कि तीन साल पूर्व उसकी शादी हुई थी. शादी के बाद दो साल बाद तक सब कुछ ठीक ठाक रहा. लेकिन पिछले साल से लगातार पति और ससुराल वालों द्वारा बाइक और एक लाख रुपए की मांग की जा रही थी. जब मायके वालों ने दहेज दे पाने से असहमति जताई. उसके बाद पति समेत ससुराल के परिवार वालों ने जबरन उसे जहरीली दवा खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

पत्नी को जहर देकर मारने के बाद पति समेत ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए. वहीं, थानाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि मृतक महिला के परिजनों ने पति समेत 5 लोगों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.