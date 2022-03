नालंदा: बिहार के नालंदा में होली के खेलने को लेकर दो पक्षों में विवाद (dispute between two parties in Nalanda) हो गया. जिसमें एक महिला गोली लगने से घायल (Woman injured in gun firing) हो गई. विवाद बच्चों के बीच हुआ था. लेकिन बड़ों के बीच में कदूने से विवाद ने तूल पकड़ लिया. मामला करायपरसुराय थाना (Karai Parsurai Police Station) के फुल्लीपर गांव का है. घटना की शिकायत दोनों पक्षों ने थाने में की है. अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

घायल महिला सुरक्षित: घायल महिला की पहचान रिपु देवी फुल्लीपर गांव निवासी के रूप में हुई है. उसने बताया कि मारपीट के दौरान वह बीच बचाव करने गई थी. गोली चलाने वाला व्यक्ति का नाम शिवजी प्रसाद है. उसने गांव में अपने नाम का दशहत फैलाने के लिए बच्चों के विवाद में गोली चला दी. थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत की गई है.

हाथ में लगी गोली: करायपरसुराय थानाध्यक्ष ने बताया कि एक घायल महिला ने थाने में शिकायत की है. महिला को हाथ में गोली लगी थी. जिसे इलाज के लिए लोगों ने निजी क्लीनिक में भर्ती कराया था. फिलहाल महिला सुरक्षित है. दोनों पक्षों की तरफ से शिकायती आवेदन मिले है. मामले की जांच के बाद दोषी को गिरफ्तार किया जाएगा. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है.

