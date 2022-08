नालंदा: कभी नीतीश के सबसे नजदीकी रहे आरसीपी सिंह का जदयू से इस्तीफा (Former Union Minister RCP Singh) देने के बाद उनके बीजेपी ( RCP Singh Proximity To BJP) में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं. दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह नालंदा के सिलाव पहुंचे थे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओ द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान आरसीपी सिंह भगवा रंग में रंगे (Signs Of RCP Singh Joining BJP) दिखे.

पढ़ें - RCP पर बोले नीतीश कुमार, मैंने कितना सम्मान दिया और मुझे कह रहा है बुद्धि खत्म हो गई है

भगवा रंग में रंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह: बीजेपी का कार्यकर्ताओं ने आरसीपी सिंह का स्वागत करते हुए उन्हें भगवा वस्त्र और पुष्प गुच्छ प्रदान किया. इस मौके आरसीपी सिंह ने कहा कि हमारे साथी की माता जी का निधन हो गया है. उनके परिवार को सांत्वना देने जा रहे है. रास्ते में साथियों ने स्वागत किया है. मैं कार्यकर्ता का आदमी है. हालांकि इस दौरान आरसीपी सिंह ने राजनीति से जुड़े सवालों पर कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया.

"हमारे एक साथी की माता जी का निधन हो गया है. वहीं जा रहे हैं तो रास्ते में हमारे साथियों ने स्वागत किया, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद. हम कार्यकर्ता के आदमी है इसलिए कार्यकर्ताओं को मुझ से उम्मीद है. कार्यकर्ता से ही तो आदमी नेता बनता है."- आरसीपी सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री

'भाजपा में आरसीपी सिंह के शामिल होने के संकेत': वहीं भाजपा के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष बबलू सिंह (BJP Rural Mandal President Bablu Singh) ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आरसीपी सिंह का भाजपा में आने का संकेत था. यही कारण है कि आज भाजपा के कार्यकर्ता से मिलने आए हैं. उन्होंने कहा की आरसीपी सिंह के भाजपा में आने से पार्टी और भी मजबूत होगी.

"आरसीपी सिंह कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं से मिलते हुए जा रहे हैं. धीरे-धीरे जनता जनार्दन से जुड़ने का कार्यक्रम कर रहे हैं. आरसीपी सिंह भाजपा में ही शामिल होंगे. हमलोगों का मार्गदर्शन करेंगे. उनके भाजपा में आने के संकेत हैं तभी तो हम सब यहां आए हैं. आरसीपी सिंह के भाजपा में आने से पार्टी को मजबूती मिलगी."- बबलू सिंह, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष

आरसीपी सिंह ने जदयू से दिया इस्तीफा : दरअसल, जब जदयू कार्यकर्ता की ओर आरसीपी के संपत्ति विवाद को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई तो आरोपों पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पत्र के माध्यम से आरसीपी सिंह से जवाब मांगा था. इसपर आरसीपी ने जवाब तो नहीं दिया बल्कि पार्टी से इस्तीफा दे दिया. साथ ही उन्होंने कहा था कि जदयू डूबता हुआ जहाज है. नीतीश कुमार 7 जनमों तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे.

'हमें ही कहते हैं बुद्धि खत्म हो गई' : आरसीपी सिंह को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि मैंने कितना सम्मान दिया, सब जानते हैं. पार्टी का अध्यक्ष और मंत्री तक बनाया.और क्या क्या आज बोल रहा है. मेरे बारे में ही कहता है कि बुद्धि खत्म हो गयी है. हमारे दल से जुड़े हुए लोगों को इस बयान से कितनी तकलीफ हुई है कितना दुख हुआ है, इस तरह की कोई बात बोलता है? कौन सा सम्मान नहीं दिए थे और हमें ही कहता है कि बुद्धि खत्म हो गई है.