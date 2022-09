नालंदा: बिहार के नालंदा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही ( Negligence Of Electricity Department In Nalanda) का खामियाजा दो बहनों को उठाना पड़ा. घर की छत पर खेल रही दो बहनें बिजली की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गई हैं. परिजनों का कहना है कि घर की छत पर दोनों बच्चियां खेल रही थी. वहीं बगल से ही 440 वोल्ट का बिजली का तार गुजर रहा था. खेल खेल में दोनों ने डंडे से तार को छू दिया और बुरी तरह से झुलस (Two Girls Scorched Due To Electrocution In Nalanda ) गई. मामला लहेरी थाना क्षेत्र स्थित बड़ी पहाड़ी का है.

नालंदा में करंट लगने से दो बच्ची झुलसी: परिजनों का कहना है कि पहले छोटी बहन ने डंडे से बिजली की तार को छू लिया. उसे बचाने में बड़ी बहन श्रृष्टि भी झुलस गई. दोनों बच्चियों की चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन दौड़ते हुए छत पर पहुंचे तो देखा कि बच्चियां बुरी तरह से झुलस चुकी हैं. दोनों को तार की चपेट से किसी तरह से छुड़ाया गया और आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है.

एक बच्ची की हालत गंभीर: चिकित्सकों का कहना है कि बड़ी बहन की हालत स्थिर है लेकिन छोटी बहन की स्थिति गंभीर बनी हुई है. वहीं बिजली विभाग के अधिकारी इस बाबत कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है.