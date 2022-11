नालंदा: बिहार के नालंदा में लूट की योजना बनाते दो अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया (Planning of Loot In Nalanda 3 Criminals Arrested) है. इस दौरान अपराधियों के पास से पुलिस ने 4 जिंदा कारतूस के साथ लूट में इस्तेमाल किये जाने वाले औजार और चोरी के गहने बरामद किया है. गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रावाई (Three Criminals Arrested With Weapons In Nalanda) की गयी. इनकी निशानदेही पर एक ज्वेलरी शॉप का मालिक को भी पकड़ा गया. उसके पास से चोरी के कुछ गहने भी बरामद किए गए हैं.

बंद घरों को बनाता था निशाना: दोनों अपराधी अक्सर बंद घरों को निशाना बनाता था और अस्थावां थाना क्षेत्र के उगवा गांव से चोरी कर लौटा था. वही चोरी के समान को ठिकाना लगाकर दूसरे घटना को देने की योजना बना रहा था तभी पुलिस की तत्परता से घटना होने से पहले अपराधियों के मनसूबे पर पानी फेर दिया और उसे धर दबोचा. पुलिस को सूचना मिली कि लहेरी थाना क्षेत्र के सोहनकुआं के पास कई लोग संदिग्ध स्थिति में जमा हैं. सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया.

सोहनकुआं से की गयी गिरफ्तारीः गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है. तीनों की गिरफ्तारी लहेरी थाना क्षेत्र के सोहनकुआं से हुई है. गिरफ्तार अपराधियों में मो. शहबाज .पिता स्व. मो. इकबाल बिहार थाना क्षेत्र के चनपुरा का रहने वाला है. दूसरा मो. शमसाद पिता मो. शहाब लहेरी थाना क्षेत्र के गगनदीवान मोहल्ले का रहने वाला है. तीसरा नवलेश कुमार पिता कैलाश शाह बिंद थाना क्षेत्र का रहने वाला है और बिहार थाना क्षेत्र के महलपर ज्वेलरी शॉप चलाता है.

"पुलिस को सूचना मिली कि लहेरी थाना क्षेत्र के सोहनकुआं के पास कई लोग संदिग्ध स्थिति में जमा हैं. सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया." :- डॉ. शिब्ली नोमानी, सदर डीएसपी, नालंदा.

