नालंदा: एक ओर सोहसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी इलाके में बीते 15 जनवरी को हुए जहरीली शराबकांड के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि, शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की अनहोनी ना हो. वहीं इसी इलाके से सटे कुछ दूरी पर लहेरी थाना क्षेत्र के पटेलनगर (Theft in Patel Nagar Nalanda) में बीती रात चोरों ने एक घर में चोरी (Theft in a house in Nalanda) की घटना को अंजाम दिया.

घरवालों को नशीली दवा सुंघाकर 4 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया है. गौरतलब है कि, देर रात घर मे तीन लोग सो रहे थे. इसी दौरान चोरों ने पीछे के नवनिर्मित मकान की सीढ़ियों से चढ़कर घर के अंदर प्रवेश किया. चोरों ने घर में रखे साढ़े तीन लाख के जेवर और 20 हजार नगद पर हाथ साफ किया और फरार हो गए. चोरों को इस दौरान किसी का डर नहीं था. दुसाहस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि, चोरों ने घर की छत पर बैठकर चोरी के सामान का बंटवारा भी किया.

नशीली दवा सुंघाकर 4 लाख की चोरी

इसे भी पढ़ें : Forbesganj Crime News: मटियारी में अपराधियों ने फल विक्रेता को मारी गोली, प्राथमिक इलाज के बाद रेफर

वहीं इस घटना के बाद आस पास के लोगों मे पुलिस के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है. पूर्व में भी इसी इलाके में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था. घटना की जानकारी मिलने पर लहेरी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुचकर मामले की जांच में जुट गई है. लोगों का कहना है कि, अभी शराबकांड के कारण इलाके में पुलिस सक्रिय है. इसके बावजूद चोरों ने अपने मंसूबों को अंजाम दिया और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं हुई. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम है.

यह भी पढ़ें: Banka Crime News: ट्रैक्टर खड़ा करने के विवाद में युवक की हत्या, 3 घायल



नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP