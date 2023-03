नालंदा: बिहार के नालंदा में आत्महत्या का मामला सामने आया है. (Dead body of teacher found in room in Nalanda) एक टोला शिक्षक ने आत्महत्या कर ली है. परिजनों में कोहराम मच गया. घटना थरथरी थाना क्षेत्र के करियामा गांव का है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज जांच में जुट गई है. पुलिस तफ्तीश में जुट गई है.

ड्यूटी से घर आकर बंद कर लिया कमरा: मृतक की पहचान करियामा गांव निवासी स्व. छोटन मांझी के 45 वर्षीय पुत्र राम नंदन मांझी के रूप में की गई है. बताया जाता है कि शिक्षक ड्यूटी घर पहुंचे तो घर में कोई नहीं थी. वे सीधा घर में चले गये और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया. शाम तक जब कमरा नहीं खुला तो परिजन परेशान हो गये.

पत्नी गई थी फसल काटने खेत: मृतक के परिजनों ने बताया कि दोपहर 3 बजे ड्यूटी से घर लौटे तो उस तो घर पर कोई नहीं था. पत्नी पातो देवी खेत में फसल काटने गई हुई थी. जब खेत से शाम को घर वापस लौटी तो देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था. काफी देर तक आवाज नहीं मिलने पर पड़ोसी को बुलाकर खुलवाया तो देखा घर में मृत पड़ा हुआ है. सभी लोग दंग रह गये. पत्नी दहाड़ मार कर रोने लगी. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों को भीड़ जुट गई.

"प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या प्रतीत होता है. कारण पता नहीं चला है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई है." -थानाध्यक्ष