नालंदा: जिले के भागन बीघा थाना क्षेत्र इलाके के मोरा तालाब में 7 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत (Death by Drowning in Nalanda) हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. घटना के संबंध में बताया जाता है कि मोरालाव छठ घाट के बगल में मध्य विद्यालय मोरा तालाब है. जिसमें 7 वर्षीय गौरव कुमार (Student Died Due to Drowning in Puddle in Nalanda) तीसरी कक्षा में पढ़ाई करता था. रोजाना की तरह गौरव कुमार अपने घर से स्कूल में पढ़ने के लिए गया था. लेकिन वह घाट पर पहुंच गया और तालाब में डूब गया.

डूबने से बच्चे की मौत: जानकारी के मुताबिक अचानक किसी तरह से गौरव स्कूल परिसर से बाहर निकल गया और मोरा तालाब छठ घाट परिसर में आ गया. जैसे ही छात्र गौरव कुमार मोरातालाब छठ घाट की सीढ़ियों पर गया. उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई. हालांकि छात्र गौरव कुमार के साथ उसका दोस्त भी मौजूद था. जब छात्र डूब रहा था तो उसके दोस्त ने आखिर शोर क्यों नहीं मचाया इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं.

साथ में मौजूद दोस्त ने मदद के लिए नहीं मचाया शोर: अगर गौरव कुमार के दोस्तों के द्वारा शोर मचाया गया होता तो शायद गौरव कुमार की जान बच सकती थी. वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में मध्य विद्यालय मोरा तालाब के स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध आक्रोश देखा गया. स्थानीय लोगों ने कहा कि बच्चा जब स्कूल के अंदर पढ़ने गया था तो वह स्कूल में पढ़ाई के वक्त स्कूल परिसर से बाहर कैसे आ गया. स्थानीय लोगों ने छात्र गौरव कुमार के मौत को लेकर स्कूल प्रबंधन को ही जिम्मेदार ठहराया है. परिजन पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं.

