नालंदा: बिहार के नालंदा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने बीते 26 सितंबर को वीडियोग्राफर के साथ हुए ( loot with videographer in nalanda) लुट मामले में 4 लूटेरे को गिरफ्तार (Four robbers arrested in Nalanda) कर लिया है. साथ ही पुलिस ने लूटे गए समान को भी बरामद कर लिया है. मामला जिले के बिंद थाना क्षेत्र का है. चार में से तीन लुटेरे की पहचान मानपुर थाना क्षेत्र के पलटपुरा गांव निवासी सतीश उर्फ़ अक्षय कुमार, रहुई थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी प्रदीप कुमार, बेन थाना क्षेत्र के कजरा गांव निवासी धीरज कुमार के रूप में हुई है. वहीं एक आरोपी नाबालिग है.

ये भी पढ़ें- पटना: पुलिस ने 16 साल के लुटेरे को किया गिरफ्तार, लूटा हुआ कैमरा बरामद

चार लूटेरा गिरफ्तार : घटना बिंद थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव का है. जहां शादी में वीडियोग्राफी का झांसा देकर युवक को अपराधियों ने बुलाया और फिर सुनसान इलाके में उनके साथ लूटपाट (loot in nalanda) की घटना को अंजाम दिया था. विरोध करने पर युवक के साथ मारपीट भी की गई थी. जिसके बाद युवक ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आई और तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से धीरज नामक एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया. जिसकी निशानदेही पर 3 और लोगों को गिरफ्तार किया.

एक नाबालिग भी गिरफ्तार : पुलिस ने जिन चार लुटेरो को गिरफ्तार किया है. उसमें से एक लुटेरा नाबालिग है. जिसे जुबेनाइल के तौर पर रखा है. गौरतलब है कि पुलिस ने लुट मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 दिनों के भीतर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है. गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास पता लगाने में पुलिस जुट गई है. इसके साथ घटना में इस्तेमाल बाइक को भी जब्त किया है.

"पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लिया और गटना के तीन दिनों के भीतर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लुटे गए सामग्री जिसमे कैमरा भी शामिल है, उसे भी बरामद कर लिया गया है. लुट में प्रयोग किए गए बाईक को भी बरामद कर लिया गया है."- डॉ. शि-ब्ली नोमानी, सदर DySP नालंदा

ये भी पढ़ें- नालंदा में RJD का कार्यक्रम, गमछा और खाने के प्लेट के लिए कार्यकर्ताओं में छीना-झपटी