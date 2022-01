नालंदा: नालंदा में हुए भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत (Two killed in road accident in Nalanda) हो गयी. इस हादसे में अन्य 6 घायल हुए हैं. घायलों को स्थानीय लोगों की मदद अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना के संबंध में बताया जाता है कि हरनौत थाना क्षेत्र लोहरा एवं महेशपुर गांव के बीच टेम्पो और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गयी. इस हादसे में टेम्पो में सवार दो लोगों की मौत हो गयी जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गये. सभी को आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में लाया गया. वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

