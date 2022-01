नालंदा: जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के सोहसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी मोहल्ले में जहरीली शराब कांड के बाद लगातार नेताओं का दौरा जारी है. इसी कड़ी में नालंदा जिला पूजा समिति के सदस्यों के द्वारा बुधवार को छोटी पहाड़ी में जहरीली शराब कांड (Poisonous Liquor Death in nalanda ) में मृतकों के आश्रितों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी गई. वहीं स्थानीय लोगों ने शराब के खिलाफ (people of chhoti pahari nalanda swore not to drink alcohol) मुहिम चलाने का संकल्प लिया.

जिला समिति सदस्यों ने इस दौरान सभी मृतकों के आश्रितों को 5-5 हजार की आर्थिक मदद और खाने पीने का सामान मुहैया कराया. पूरे गांव में मातमी सन्नाते के बीच चीख पुकार मची है. छोटी पहाड़ी के स्थानीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि संजय पासवान ने कहा कि, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता. हम शुरू से ही इस इलाके में शराब बेचने वालों को घर घर जाकर शराब बेचने से मना कर रहे थे. नहीं मानने का यह नतीजा है कि इस इलाके में इतनी बड़ी घटना घटी. 13 लोगों की मौत हो चुकी है.

नालंदा में मौत के बाद लोगों ने ली शपथ

वहीं मृतक के आश्रित सुनील कुमार ने कहा कि, स्थानीय नेता, मंत्री, प्रशासन सभी को पता है कि, छोटी पहाड़ी इलाके में खुलेआम शराब का धंधा किया जाता है. मगर सब पैसे पर बिके हुए हैं. जिसके कारण इलाके में 13 लोगों की जान जहरीली शराब पीने से चली गई. अभी भी वक्त है, इस इलाके के लोग ना तो शराब किसी को पीने दें और ना ही किसी को शराब बेचने दें.

बता दें कि, मृतकों के परिजनों के बयान पर पुलिस ने 5 मामले भी दर्ज किए हैं जबकि 6 मामला उत्पाद विभाग के द्वारा दर्ज कराया गया है. जहरीली शराब कांड (Nalanda Liquor Case) मामले में पांच शराब माफियाओं की गिरफ्तारी की गई है और थाना अध्यक्ष को सस्पेंड भी किया गया है. आपको बता दें कि, नालंदा में जहरीली शराब से मौत का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी नालंदा, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर सहित अन्य जिलों में जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है.

नोट- अगर आपको शराब की अवैध खरीद-बिक्री या उपभोग की जानकारी मिलती है तो मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के टॉल फ्री नंबर 15545 एवं 18003456268 पर कॉल कर शिकायत करें.

