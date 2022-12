नालंदाः बिहार के नालंदा में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में जमकर हंगामा (Protest In in CM Nitish Kumar program) किया गया. शनिवार को सीएम एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने नालंदा गए थे, जहां लोगों ने जमकर हंगामा किया है. बताया जा रहा है कि नालंदा के सराय प्रखंड के कोशियावां गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इसी कार्यक्रम में लोगों ने एक हत्या मामले में पुलिस की कार्यशैली पर आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन (Protest in Nalanda) किया. इस दौरान लोगों ने डीएसपी की गाड़ी भी रोक दी. लोगों ने मामले में कार्रवाई की मांग की. वहीं हंगामा के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरातफरी का महौल हो गया है.

