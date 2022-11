नालंदा: बिहार के नालंदा में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या (Crime In Nalanda) कर दी गई. लेकिन हत्या का राज मृतका की 4 साल की बेटी ने ही खोला दिया. उसने बताया कि पिता और दादी ने मिलकर मां की गला दबाकर हत्या कर (Murder Of Married Woman In Nalanda) दी. मामला राजगीर थाना क्षेत्र के बद्रीपुर गांव की है. मिली जानकारी के अनुसार, राजगीर थाना क्षेत्र बद्रीपुर गांव में शनिवार को एक महिला की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली. मृतका की 4 साल की बेटी ने तोतली आवाज में बताया कि उसके पिता और दादी ने गला दबाकर मां को मार दिया है. मृतका की पहचान राजीव कुमार रंजन की पत्नी पुष्पा देवी (30) के रूप में हुई. उसके दो बच्चे हैं.

चार साल की बच्ची ने हत्या का खोला राज : पुष्पा देवी की एक 4 साल की बेटी और 5 साल का बेटा है. राजीव कुमार रंजन राजगीर में ट्रांसपोर्ट में काम करता है. मृतका की 4 वर्षीया पुत्री पीहू कुमारी ने बताया कि उसकी मां की हत्या गला दबाकर पिता, दादी ने मिलकर कर दी है. 9 साल पूर्व 2013 में पटना जिले के बाढ़ के गुलाब बाग की रहने वाली पुष्पा देवी की शादी राजगीर थाना क्षेत्र के राजीव कुमार रंजन से हुई थी. शादी के कुछ दिन तक दोनों के बीच ठीक-ठाक चला लेकिन उसके बाद अक्सर पैसे को लेकर मारपीट होती रहती थी.

पैसे के विवाद में हुई हत्या : पैसे को लेकर फिर विवाद हुआ था. जिसके बाद विवाहिता की उसके ही पति और सास ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. राजगीर थानाध्यक्ष मुश्ताक अहमद ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. परिजनों के द्वारा अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. वहीं, पति सहित ससुराल वाले मृतका के दोनों बच्चों को शव के पास छोड़ घर से फरार हो गए.