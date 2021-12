नालंदा: बिहार के नालंदा में (Double Murder Case In Nalanda) डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है. नालंदा में (Crime In Nalanda) लगातार बढ़ रही अपराध चिंता का विषय बन चुकी है. ताजा मामला चिकसौरा और थरथरी इलाके का है. जहां, चिकसौरा में बच्चे की गला रेतकर हत्या (Child Murdered In Chiksaura) कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया. वहीं थरथरी थाना के किनुआपर गांव में देहज के लिए (Women Killed In Nalanda) एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

ये भी पढ़ें-बेगूसराय में काम कर लौट रहे मजदूर के साथ लूटपाट, बंदूक की नोक पर बाइक, मोबाइल और पर्स छीने

जिले में दहेज दानवों ने महज 50 हजार रुपये दहेज नहीं मिलने के कारण नवविवाहिता की हत्या कर दी है. घटना के संबंध में मृतक के मामा ने बताया कि, बच्ची की शादी इसी साल अप्रैल महीने में धूमधाम से किनुआपर गांव में की गई थी. शादी के कुछ महीने बाद ही ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा 50 हजार बकाया दहेज नहीं देने के कारण नव विवाहित के साथ मारपीट और प्रताड़ित करने लगे. अंत में जब मायके वालों के द्वारा दहेज नहीं दिया गया तो नव विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर उसके शव को फेंक दिया गया. घटना के बाद सभी ससुराल पक्ष के लोग फरार हो गए. मृतका की पहचान रहुई थाना क्षेत्र पाचीटाडा गांव निवासी सपना देवी के रूप में हुई है.

जिले में डबल मर्डर से सनसनी

वहीं, दूसरी घटना चिकसौरा थाना क्षेत्र के कोरावां पंचायत के कुशेता गढपर गांव में संदेहास्पद हालत में 6 वर्ष के मासूम की मौत का है. बच्चे का शव झाड़ियों से बरामद किया गया है. मृतक की पहचान कुशेता गढपर गांव निवासी विनोद प्रसाद के 6 वर्षीय पुत्र साहिल कुमार के रूप में की गई है. फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है. बच्चे के शव को देखने के लिए सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे थे. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

ये भी पढ़ें- नालंदा में बदमाशों ने दिनदहाड़े BJP नेता को मारी गोली, नाजुक हालत में पटना रेफर

जिले में डबल मर्डर के बाद दोनों थानों की पुलिस घटना स्थल पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है. दोनों थानों की पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP