नालंदा: सरमेरा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने घर में घुसकर चाचा-भतीजे को गोली मारी (Firing On Uncle And Nephew In Nalanda) है. घटना सिंघौल गांव (Crime In Singhoul Village) की है. बताया जा रहा है कि दोनों को घर में घुसकर गोली मारी गई है. ग्रामीणों की मानें तो भतीजे किसमिस कुमार ने एक साल पहले गांव की लड़की से प्रेम विवाह किया था. इसी खुन्नस में बदमाशों (Against Love Marriage ) ने इस घटना को अंजाम दिया है.

यह भी पढ़ें- Jamui Crime News: सो रहे शख्स के मुंह में मारी गोली, एक्स-रे रिपोर्ट से खुला राज

जब लड़की के परिजनों को उसके प्रेम प्रसंग की जानकारी मिली तो लड़की के परिजनों के द्वारा किसी दूसरे जगह उसकी शादी करवा दी गई थी. लेकिन लड़की वहां से भी भाग कर अपने प्रेमी किसमिस कुमार के यहां आ गई. जिसके बाद लड़की और किसमिस ने शादी कर ली और साथ रहने लगे.

ये भी पढ़ें- वीडियो गेम खिलाड़ी को दिल दे बैठी नाबालिग बच्ची.. भागकर रचाई शादी.. ऐसे लगा लव स्टोरी पर BREAK

मंगलवार को इसी विवाद को लेकर किसमिस कुमार के द्वारा ग्रामीणों से जातिसूचक बात को लेकर कहासुनी हुई. जिसके बाद आक्रोशित होकर दबंगों ने चाचा और भतीजे दोनों को गोली मार दी. जिससे चाचा राकेश कुमार और भतीजा किसमिस कुमार जख्मी हो गए. घटना के बाद आनन-फानन में बिहार शरीफ सदर अस्पताल (Bihar Sharif Sadar Hospital) में दोनों को भर्ती कराया गया. जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत में चाचा और भतीजे को पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

ये भी पढ़ें- जमुई: भागकर की शादी, पत्नी हुई गर्भवती तो पीटा और छोड़कर हुआ फरार, जच्चा-बच्चा की मौत

परिजनों का कहना है कि शाम को दोनों (चाचा-भतीजा) घर के बाहर दरवाजे पर बैठे थे. उसी समय चार हथियारबंद बदमाश पहुंचे और अंधाधुंध गोलियां (Firing In Nalanda) चलाने लगे. किसमिस के चेहरे और सीने पर गोलियां लगी है. ग्रामीणों की मदद से दोनों युवकों को सरमेरा अस्पताल लाया गया. वहां से प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर किया गया था.

नोट: इस तरह के मामलों की पुलिस से शिकायत करने के लिए इन नंबरों 100 , 18603456999 पर संपर्क करें.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP