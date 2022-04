नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के घोसवरी पुलिस ने टाल क्षेत्र में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा (Mini Gun Factory In Nalanda) किया है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की. इस दौरान पुलिस ने देसी कट्टा, अर्धनिर्मित पिस्टल, पिस्टल का लीवर समेत हथियार (Arms Recovered In Nalanda) बनाने के उपकरणों को जब्त किया है. पुलिस ने मौके पर गन फैक्ट्री के संचालक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार (Arms Smuggler Arrested In Nalanda) किया है. इनके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

बिहार पुलिस के मुताबिक बिहार राज्य में अपराधियों के विरुद्ध सूचना का संकलन कर कार्रवाई आरंभ की गयी है. इस क्रम नालंदा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि टाल क्षेत्र में अवैध हथियार निर्माण का कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है. इस सूचना पर नालंदा पुलिस की एक टीम तैयार की गई. पुलिस के जवानों के द्वारा छापेमारी की गई, तो अवैध रूप से हथियार बनाते हुए पिंटू कुमार, राजेश विश्वकर्मा और मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया. वहीं, स्थल से निर्मित अर्ध निर्मित पिस्टल सहित भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किया गया है.

विशेष सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार, सभी गिरफ्तार तस्करों से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है. सभी अभियुक्त के खिलाफ घोसवरी थाने में शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. नालंदा में अवैध तरीके से घरों में अनवरत मिनी गन फैक्ट्री का संचालन कर हथियार बनाने का सिलसिला जारी है. इसी वजह से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है.

