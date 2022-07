नालंदा: बिहार के नालंदा में प्रेम प्रसंग (Nalanda Love Affair) के मामले में एक युवक की बर्बरता पूर्वक पिटाई ( Lover Brutally Beaten in Nalanda) किये जाने का मामला सामने आया है. दरअसल प्रेमी सिंदूर हाथों में लिए प्रेमिका की मांग भरने के लिए स्टेज पर चढ़ गया. इससे पहले की वह प्रेमिका की मांग भरता लड़की के घरवालों ने उसे पकड़कर एक रुम में बंद कर दिया और जमकर उसकी पिटाई ( Youth Beaten By Girlfriend Family In Nalanda) कर डाली. प्रेमी का सिर फूट गया है और खून से लथपथ आशिक अब अस्पताल के बेड पर पड़ा है. उसकी हालत गंभीर बतायी जा रही है.

नालंदा में प्रेमी की पिटाई: दरअसल पूरा मामला हरनौत थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव (Mubarakpur Village Nalanda) का है. प्रेमी मुकेश पिछले 1 साल से गांव के ही एक लड़की से बेपनाह इश्क करता था. लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी लड़की के परिजनों को लगी तो उन्हें रास नहीं आया और लड़की की दूसरी जगह शादी तय कर दी गई. मंगलवार की शाम लड़की की बारात आई थी. सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था. जिस वक्त लड़की का जयमाला शुरू हुआ ठीक उसी वक्त प्रेमी मुकेश हाथ में सिंदूर लेकर जयमाला के वक्त स्टेज पर चढ़ गया और लड़की के मांग में सिंदूर भरने लगा.

सिंदूर लेकर प्रेमिका की मांग भरने पहुंचा था युवक: जैसे ही लोगों ने देखा कि कोई युवक लड़की की मांग में सिंदूर डाल रहा है मौके पर हंगामा हो गया. लड़की के परिजनों ने उसको पकड़कर लाठी डंडों से उसकी जमकर पिटाई कर दी. जब शादी की रस्में पूरी हुई तो प्रेमी को प्रेमिका के घर वालों ने मार कर अधमरा कर दिया. फिर इसकी सूचना हरनौत थाना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकेश की जान बचाई और उसे इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है.

बोला प्रेमी- 'लड़की ने ही ऐसा करने को कहा था': मुकेश ने बताया कि गांव की ही एक लड़की से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे. इसके बावजूद लड़की के परिजनों ने उसकी प्रेमिका की जबरन दूसरी जगह शादी करा दी.

"प्रेमिका ने ही ऐसा करने को कहा था. उसने कहा था कि शादी में तुम सिंदूर लेकर आना. जब शादी होने लगेगी तो जयमाला के वक्त आकर मेरी मांग में सिंदूर भर देना."- मुकेश, प्रेमी