नालंदाः बिहार के नालंदा में बेटी की शादी के लिए बैंक से पैसा निकाल कर घर लौट रहे रिटायर्ड क्लर्क से दिनदहाड़े 5.50 लाख रुपया लूट (Loot In Nalanda From Retired Clerk) लिया. आंखों के सामने अपराधियों ने थैला काटकर रुपया लेकर फरार हो गये. ये वारदात हिलसा थाना क्षेत्र (Hilsa Police Station In Nalanda) योगीपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास की है. पीड़ित रिटायर्ड क्लर्क सिद्धनाथ प्रसाद रूप से चिकसौरा थाना क्षेत्र के जमुआरा छक्कन टोला के निवासी हैं. वे स्वास्थ्य विभाग में क्लर्क के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं.

"बेटी की शादी तय हुआ है. शादी में उपहार देने के लिए पत्नी निर्मला देवी के साथ हिलसा शहर के योगीपुर मोड़ स्थित भारतीय स्टेट बैंक से पत्नी के खाता से पांच लाख और खुद के खाता से पचास हजार रुपया निकासी कर थैला में रख लिया. उसके बाद दोनों पैदल चलकर योगीपुर रेलवे कौसिंग के समीप स्टैंड पहुंचे और घर जाने के लिए एक ऑटो पर बैठ गए. ऑटो पर बैठने के बाद दो अज्ञात व्यक्ति आय और दोनों तरफ से बैठ गया. कुछ देर बैठने के बाद ऑटो चालक ने दोनों अज्ञात व्यक्ति को बोला कि आप दोनों आगे आकर बैठ जाइए जगह पड़ा हुआ है. इतना कहने पर दोनों व्यक्ति उतर कर जाने लगा उसके बाद जब थैला उठाया तो पैसा गायब होने का आभास हुआ."- सिद्धनाथ प्रसाद, पीड़ित

आंखों के सामने भागे अपराधीः थैला कटा हुआ देख दंग रह गए. थैला में रखे साढ़े पांच लाख रुपया लेकर दोनों व्यक्ति चंपत हो गया. इसके बाद पति-पत्नी दोनों शोर मचाने लगे, जहां लोगों की भीड़ जुट गई. लोग कुछ समझ पाते कि इससे पहले बदमाश कोर्ट के रास्ते मौके से भाग निकाले. स्थाल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. वहीं, हिलसा थाना में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया है. प्रभारी थानाध्यक्ष शकुंतला कुमारी ने बताया कि घटना के सम्बंध में आवेदन मिला है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

