नालंदा: बिहार के नालंदा (Crime In Nalanda) में सीएसपी संचालक से लूटकांड ( Loot From CSP Operator Disclosed In Nalanda) का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने ₹48,000, हथियार और बाइक सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है. मामला हिलसा अनुमंडलीय अंतर्गत खुदागंज थाना क्षेत्र का है. जहां एक हफ्ते के भीतर दो सीएसपी संचालक से लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था. एक मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी ने बताया कि दूसरे मामले की जांच चल रही है.

नालंदा में सीएसपी संचालक से लूट का खुलासा: मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद मानवीय और तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से सफल उद्भेदन करते हुए दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है. अपराधियों के पास से ₹48,000 नगद, मोबाइल, हथियार, एक देसी कट्टा व एक अपाचे बाइक बरामद किया गया है.

दो अपराधी गिरफ्तार: डीएसपी कृष्ण मुरार ने बताया कि मैदी में सीएसपी की संचालिका सुरुचि कुमारी बैंक से पैसा निकालकर सीएसपी केंद्र अपने पति के साथ बाइक से जा रही थी. तभी 7 सितंबर को खुदागंज थाना क्षेत्र के चोरमा सीरीस के पास लुटेरों ने मारपीट कर दो लाख 36 हजार नगद, लैपटॉप, और एक मोबइल लूट लिया था. संचालिका ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

लूट का सामान भी पुलिस ने किया बरामद: नालंदा पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा के निर्देश पर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद के नेतृत्व में मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर तकनीकी व मानवीय अनुसंधान के तहत कांड में संलिप्त इस्लामपुर थाना क्षेत्र के अमनामा गांव निवासी बंटी कुमार और दीपक कुमार को गिरफ्तार किया. उनके पास से लूट की घटना में प्रयुक्त किए गए बाइक, मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं. साथ ही सीएसपी संचालिका से लूटी गई रुपयों में से 48 हजार रुपया नगद और मोबइल बरामद किया है.

"दोनों ने लूट की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करने के साथ अन्य सदस्यों का नाम बताया है. निशानदेही पर छापामारी की जा रही है. खुदागंज थाना क्षेत्र में ठीक उसी तरह की एक और लूट की घटना को अंजाम दिया गया था. हालांकि इस कांड में पुलिस को अभी तक वैसी कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई है. इस घटना में लूट का विरोध करने पर लुटेरों ने सीएसपी संचालक गुड्डू कुमार को पैर में गोली मारकर जख्मी करते हुए तीन लाख रूपया लूट लिया था."- कृष्ण मुरारी प्रसाद, डीएसपी, हिलसा, नालंदा

लूट के इस मामले की जांच जारी: सीएसपी संचालक से तीन लाख की लूट (3 lakh looted from CSP operator) हुई थी. जिले के हिलसा अनुमंडल अंतर्गत खुदागंज थाना क्षेत्र के मदारगंज रेलवे पुल के पास एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र मदारगंज के कर्मचारी गुड्डू यादव (28 वर्ष) को गोली मार दी. इसके बाद उनसे तीन लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गये. सीएसपी सेंटर के कर्मचारी को एक गोली लगी थी.