नालंदाः झारखंड में नक्सलियों से हुए मुठभेड़ के दौरान घायल हुए नालंदा (Nalanda Army Jawan Martyr In Encounter) के रहने वाले सेना के जवान की इलाज के दौरान मौत हो गई. 2 दिन पूर्व ही रांची के बूढ़ा पहाड़ी में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान जवान चिरंजन सिंह जख्मी हो गए थे, जिनकी इलाज के दौरान आज मौत हो गई. शहीद सेना के जवान का पार्थिव शरीर आज यानी गुरुवार को उनके पैतृक गांव लाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा. चिरंजन सिंह राजगीर के चकपर गांव के रहने वाले थे.

18 सितंबर को हुई थी मुठभेड़: रविवार 18 सितंबर को चतरा में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी और सीआरपीएफ के जवानों के बीच भीषण मुठभेड़ (Encounter between Naxalites and security forces in Chatra) हुई थी. प्रतापपुर थाना क्षेत्र के चतरा-पलामू सीमा पर स्थित बिरमाटकुम जंगल मे हुए मुठभेड़ में सीआरपीएफ 190 बटालियन का जवान चिरंजन कुमार घायल हुए थे. जिन्हें प्रतापपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया. जानकारी के मुताबिक CRPF 190 बटालियन और पुलिस कि टीम सर्च ऑपरेशन चला रही थी. इसी दौरान रीजनल कमिटी सदस्य अरविंद भुईयां और मनोहर गंझू दस्ते के साथ मुठभेड़ हो गयी.

मुठभेड़ के बाबत बताया गया कि गुप्त सूचना मिली थी कि रीजनल कमेटी सदस्य मनोहर गंझू बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से अपने दस्ते के साथ प्रतापपुर थाना क्षेत्र के जंगली इलाकों में घूम रहा हैं. इस अभियान के दौरान ही बिरमाटकुम जंगल में नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी. जिसके बाद तत्काल मोर्चा संभालते हुए सुरक्षाबलों ने भी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया. उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के दौरान एक जवान के पैर और कमर पर गोली लग गई है. इस मुठभेड़ के दौरान कुल 4 से अधिक नक्सलियों को भी गोली लगी है. जिसके बाद घायल नक्सलियों को उनके साथी लेकर जंगल से भागने में सफल रहे हैं.