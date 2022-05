नालंदा (बिहारशरीफ): बिहार के नालंदा जिले के लहेरी थाना क्षेत्र से पत्नी की बेवफाई से तंग पति ने आत्महत्या (Husband Commits Suicide In Nalanda) कर ली है. मामला जिले के लहेरी थाना क्षेत्र के शिक्षक कॉलोनी (Shikshak Colony Of Laheri Police Station Area) का है. सोमवार को पत्नी के घर से भागने (Wife Eloped With Lover In Nalanda) के बाद पति ने अपनी जान दे दी. मृतक की पहचान पिता अरविंद कुमार के 40 वर्षीय पुत्र चन्द्रदेव कुमार के रूप में की गई है.

पति ने सुसाइड नोट में लिखी बेवफाई की पूरी कहानी: सूचना मिलने के बाद लहेरी थाना पुलिस ने घर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल भेज दिया है. आत्महत्या करने से पहले अरविंद ने सुसाइड नोट लिखा था, जिसे पुलिस ने कमरे से बरामद किया है. सुसाइड नोट में पत्नी की प्रेम प्रसंग (wife love affair) की पूरी कहानी लिखी गई है. पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

''मृतक के पॉकेट से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमे पत्नी द्वारा प्रताड़ना और प्रेम संबंध के कारण आत्महत्या की बात लिखी गई है. सूचना मिलने के बाद लहेरी थाना पुलिस ने घर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा दिया है. पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है.'' - सुबोध कुमार, लहेरी थाना प्रभारी

दो मासूमों पर टूटा दुखों का पहाड़: बताया जाता है कि नालंदा जिले के चरण देव कुमार की शादी 2015 में जिले के छबीलापुर थाना अंतर्गत बढ़ाहरी गांव निवासी शैलेंद्र महतो की पुत्री ज्योति प्रभा से हुई थी. ज्योति और चन्द्रदेव कुमार का 6 साल की एक बेटी और 4 साल का एक बेटा है. मां पहले ही फरार हो गयी और अब पिता के आत्महत्या करने से दोनों मासूमों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

पत्नी ने प्रेमी संग किया कोर्ट मैरिज: घटना के बारे में बताया जाता है कि ज्योति ने अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज भी कर लिया था. दूसरी शादी करने के बाद भी पति इसे रखने से इंकार नहीं कर रहा था. बीते शुक्रवार को बिना बताए अपने बच्चों को छोड़ प्रेमी के साथ ज्योति फरार हो गई. इसी को लेकर पति तनाव में चल रहा था. सोमवार को पति ने अपने जीवन को समाप्त कर लिया. सुसाइड करने के बाद परिवार वालों में कोहराम मच गया है.

"चंद्रदेव की पत्नी का प्रेम प्रसंग काफी दिनों से किसी अन्य युवक से चल रहा था. उसने अपने प्रेमी के साथ शादी भी कर ली थी. इसी बीच, शुक्रवार को बिना बताए वह अपने बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. इसी को लेकर पति चंद्रदेव पूरे तनाव में चल रहा था और रविवार की रात उसने अपने गले में फंदा लगाकर अपने जीवन को समाप्त कर लिया. " - विनोद कुमार, मृतक का भाई

