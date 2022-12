नालंदा: नालंदा के खुदागंज थाना क्षेत्र से रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है. कलयुगी दादा ने कथित रूप से अपनी ही आठ वर्षीय पोती के साथ दुष्कर्म (Eight year old girl raped in Nalanda) की घटना को अंजाम दिया है. घटना के बाद नाबालिक बच्ची रोते बिलखते जख्मी हालत अपने मां बाप के पास पहुंची. उसने अपने दादा के करतूतों के बारे में जानकारी दी. जिसके बाद किशोरी के माता पिता ने पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाले दादा को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया.

आरोपी गिरफ्तार : इस मामले में बलात्कार की शिकार हुई बच्ची के परिजनों के द्वारा खुदागंज में गिरफ्तार दादा के खिलाफ बच्ची के साथ बलात्कार करने की प्राथमिकी दर्ज करवाई है. खुदागंज थाना अध्यक्ष श्रीमंत कुमार सुमन ने बताया कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. साथ ही पीड़ित बच्ची की मेडिकल जांच कराने के लिए बिहार शरीफ भेजा गया है.

'गांव में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पीड़ित बच्ची की मेडिकल जांच कराने के लिए बिहार शरीफ भेजा गया है' - श्रीमंत कुमार सुमन, थाना अध्यक्ष, खुदागंज

चर्चा का विषय : पोती के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार दादा 2018 में छेड़खानी करने के मामले मे जेल जा चुका है. मिली जानकारी के अनुसार आरोपी गांव की युवतियों को गलत नजर से देखता था. दादा द्वारा पोती के साथ बलात्कार पुरे प्रखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है. पुलिस मामले में छानबीन कर रही है.